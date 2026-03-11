Сили оборони атакували хімічний завод у Тольятті: вирує пожежа

У російському місті Тольятті Самарської області сталася пожежа на великому хімічному підприємстві після атаки Сил оборони України. Йдеться про завод "КуйбишевАзот" – одного з провідних виробників хімічної продукції в Росії.
За повідомленням Telegram-каналу Exilenova+, пожежа виникла на одному з об’єктів заводу. Кадри з місця події поширили у мережі.
Очевидці серед мешканців міста Тольятті стверджують, що ймовірно загорівся 11-й цех підприємства, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Що відомо про діяльність заводу "КуйбишевАзот"
Підприємство "КуйбишевАзот" розташоване в Самарській області і входить до числа найбільших виробників хімічної продукції в країні.
Основна продукція заводу:
- капролактам;
- поліамід-6;
- технічні нитки;
- аміачна селітра;
- карбамід;
- сульфат амонію;
- аміак;
- азотна кислота.
Капролактам використовується для виробництва поліамідних пластмас та синтетичних волокон, які застосовуються у хімічній і текстильній промисловості.
Що передувало
Нагадаємо, що 9 березня вибух стався на одному з найбільших російських хімічних підприємств – Акрон у місті Великий Новгород.
Цей завод щорічно виробляє близько шести мільйонів тонн продукції, серед якої аміак, карбамід і азотні добрива.