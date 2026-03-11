Сили оборони атакували хімічний завод у Тольятті: вирує пожежа

Після атаки українських сил на одному з найбільших хімічних підприємств Росії спалахнула пожежа. Ймовірно загорівся один із виробничих цехів.

У російському місті Тольятті Самарської області сталася пожежа на великому хімічному підприємстві після атаки Сил оборони України. Йдеться про завод "КуйбишевАзот" – одного з провідних виробників хімічної продукції в Росії.

За повідомленням Telegram-каналу Exilenova+, пожежа виникла на одному з об’єктів заводу. Кадри з місця події поширили у мережі.

Очевидці серед мешканців міста Тольятті стверджують, що ймовірно загорівся 11-й цех підприємства, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Що відомо про діяльність заводу "КуйбишевАзот"

Підприємство "КуйбишевАзот" розташоване в Самарській області і входить до числа найбільших виробників хімічної продукції в країні.

Основна продукція заводу:

капролактам;

поліамід-6;

технічні нитки;

аміачна селітра;

карбамід;

сульфат амонію;

аміак;

азотна кислота.

Капролактам використовується для виробництва поліамідних пластмас та синтетичних волокон, які застосовуються у хімічній і текстильній промисловості.

Що передувало

Нагадаємо, що 9 березня вибух стався на одному з найбільших російських хімічних підприємств – Акрон у місті Великий Новгород.

Цей завод щорічно виробляє близько шести мільйонів тонн продукції, серед якої аміак, карбамід і азотні добрива.

