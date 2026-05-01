Названо 10 смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі у 2026 році

На вершині списку опинився флагман Nubia.

Розробники бенчмарку AnTuTu оновили рейтинг телефонів на базі Android за відсотком задоволених власників. Він цікавий тим, що не прив'язаний до бенчмарків – ці пристрої відбиралися на основі вражень реальних користувачів.

Рейтинг у квітні очолив Nubia Z80 Ultra – він набрав 98,33% позитивних оцінок. Його успіх експерти пов'язують із збалансиованими технічними характеристиками, просунутою системою камер і впізнаваним зовнішнім виглядом.

Друге і третє місця посіли пристрої Oppo – Oppo K13 Turbo (98,21%) і Oppo Find X8 Ultra (95,29%). Якщо перший позиціюється як бюджетний ігровий смартфон з акцентом на продуктивність і великий акумулятор, то X8 Ultra – це безкомпромісний суперфлагман і один з найкращих камерофонів на ринку .

У десятці, окрім інших, можна побачити Oppo Find X8s, Nubia Z70S Ultra, Honor Magic 8, Xiaomi 15 Ultra, OnePlus Ace 6, Honor 400 Pro та Realme GT8 Pro. Усі вони отримали рейтинг задоволеності не нижче 93,57%.

Наприкінці квітня компанія Vivo представила новий смартфон-"середняк" Vivo Y600 Pro. Його головна фішка – автономність: це перший масовий смартфон з акумулятором ємністю 10 200 мАг у компактному корпусі.

УНІАН публікував повний список гаджетів, які отримають Android 17. Важливо вже зараз зрозуміти, чи отримає ваш смартфон нове оновлення системи – чи, можливо, настав час задуматися про його заміну.

Вас також можуть зацікавити новини: