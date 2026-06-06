Названо 10 головних смартфонів 2026 року: від бюджетних моделей до флагманів

Журналісти протестували всі головні новинки, випущені за останній рік, і склали остаточний рейтинг для різних бюджетів та потреб.

У 2026 році ринок смартфонів став ще більш конкурентним: немає єдиного універсального лідера – різні моделі виграють у різних категоріях. Тому вибір залежить насамперед від того, що для користувача найважливіше.

Редакція Tech Advisor протестувала десятки моделей Apple, Samsung та інших брендів, оцінюючи їх у реальних умовах: від ігрових навантажень до автономності та якості камер. На основі цих тестів складено рейтинг найкращих смартфонів 2026 року.

Google Pixel 10 Pro XL – найкращий смартфон 2026 року. Він вирізняється преміальним дизайном, найкращим екраном у галузі, "розумною" камерою та тривалою програмною підтримкою. Серед мінусів – великі розміри та висока ціна.

найкращий смартфон 2026 року. Він вирізняється преміальним дизайном, найкращим екраном у галузі, "розумною" камерою та тривалою програмною підтримкою. Серед мінусів – великі розміри та висока ціна. Oppo Find X9 Pro – найкращий камерофон. Флагман з Китаю отримав один із найпросунутіших камерних модулів на ринку, величезний акумулятор і якісний дисплей. Але ціна залишається високою, а термін оновлень коротший, ніж у конкурентів.

– найкращий камерофон. Флагман з Китаю отримав один із найпросунутіших камерних модулів на ринку, величезний акумулятор і якісний дисплей. Але ціна залишається високою, а термін оновлень коротший, ніж у конкурентів. Galaxy S26 Ultra – найкращий софт. Флагман від Samsung вирізняється програмними можливостями, вбудованими AI-функціями та додатковими інструментами безпеки. А оновлення Android він отримуватиме аж до 2033 року.

– найкращий софт. Флагман від Samsung вирізняється програмними можливостями, вбудованими AI-функціями та додатковими інструментами безпеки. А оновлення Android він отримуватиме аж до 2033 року. Найкращий iPhone – iPhone 17. Базовий iPhone нарешті отримав екран із частотою 120 Гц, збільшений обсяг пам'яті та автономність Pro-моделей. Однак частина ШІ-функцій поки що працює нестабільно, а камера майже не змінилася.

– iPhone 17. Базовий iPhone нарешті отримав екран із частотою 120 Гц, збільшений обсяг пам'яті та автономність Pro-моделей. Однак частина ШІ-функцій поки що працює нестабільно, а камера майже не змінилася. OnePlus 15 – найкращий за продуктивністю. OnePlus 15 робить ставку на максимальну швидкість роботи, відмінну автономність і надшвидку зарядку. Мінус – камери поступаються флагманам конкурентів.

Відео дня

Xiaomi 17 Ultra – альтернатива iPhone та Samsung. Смартфон робить ставку на просунуту систему камер з акцентом на нічну зйомку та портрети, а також флагманську продуктивність. Однак ціна може відлякати.

альтернатива iPhone та Samsung. Смартфон робить ставку на просунуту систему камер з акцентом на нічну зйомку та портрети, а також флагманську продуктивність. Однак ціна може відлякати. Galaxy S25 FE – найкращий телефон середнього класу. Смартфон отримав якісний AMOLED-екран, хорошу автономність і фірмові AI-функції Samsung, але за камерою та продуктивністю поступається повноцінним флагманам серії S25.

– найкращий телефон середнього класу. Смартфон отримав якісний AMOLED-екран, хорошу автономність і фірмові AI-функції Samsung, але за камерою та продуктивністю поступається повноцінним флагманам серії S25. iPhone 17 Pro Max – найкращий преміальний iPhone. Він оснащений великим дисплеєм з високою яскравістю, топовим процесором Apple та вдосконаленою системою камер з акцентом на відео. Головні мінуси – висока ціна та великі габарити пристрою.

Xiaomi 17 – найкращий компактний флагман. Пристрій пропонує один з найкращих акумуляторів у класі та дуже яскравий, але при цьому компактний 6,3-дюймовий екран. Хоча програмна оболонка залишається спірною для частини користувачів.

– найкращий компактний флагман. Пристрій пропонує один з найкращих акумуляторів у класі та дуже яскравий, але при цьому компактний 6,3-дюймовий екран. Хоча програмна оболонка залишається спірною для частини користувачів. CMF Phone 2 Pro – найкращий бюджетний телефон. Модель вирізняється незвичайним дизайном із розбірним корпусом, базовим, але стабільним набором функцій і достатньою продуктивністю. За ціною $200 як таких мінусів у нього немає.

Раніше в інтернеті з'явився список iPhone, які зможуть оновитися до iOS 27. За даними витоку, Apple збирається припинити підтримку відразу чотирьох популярних моделей.

УНІАН публікував повний список гаджетів, які отримають Android 17. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш смартфон нову прошивку – чи є сенс чекати оновлення або, можливо, час задуматися про апгрейд.

Вас також можуть зацікавити новини: