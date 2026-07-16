Популярний бренд смартфонів йде з Європи: що зміниться для користувачів

OnePlus підтвердила чутки, що ходили кілька місяців, про вихід із західного ринку. Компанія більше не має наміру випускати нові пристрої на ринках США та Європи, а подальша стратегія бренду буде зосереджена на Китаї.
За словами представників компанії, рішення ухвалено після "ретельної оцінки" поточної ситуації на ринку. Власникам вже випущених пристроїв не варто хвилюватися – гарантійне обслуговування, сервісна підтримка та випуск оновлень триватимуть у повному обсязі, пише TechCrunch.
У найближчі місяці смартфони OnePlus у цих регіонах будуть переведені з фірмової оболонки OxygenOS на ColorOS від OPPO. Зазначається, що користувачі зможуть, за бажанням, повернутися до OxygenOS, але це позбавить їх майбутніх оновлень.
Варто зазначити, що одночасно з цим OPPO, материнська компанія OnePlus, проводить реструктуризацію іншого свого бренду – Realme. Розробник більше не випускатиме нові пристрої в Китаї й зосередиться на глобальному ринку.
Бренд OnePlus був заснований у 2013 році й прославився випуском пристроїв під слоганом "Never Settle", що поєднували флагманські процесори та найпередовіші технології за нижчими цінами, ніж у відомих конкурентів. Пізніше компанія розширила асортимент бюджетною серією Nord, але в останні роки бренд дедалі частіше стикався з посиленням конкуренції та зниженням інтересу покупців.
За оцінками аналітиків, до кінця 2026 року багато брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам’яті. Так, колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.
Як УНІАН уже повідомляв, дешеві телефони у 2027 році можуть стати рідкістю або взагалі зникнути. Причина – стрімке зростання попиту на чіпи пам’яті DRAM і NAND, що залишає виробникам мобільних пристроїв дедалі менше доступних компонентів.