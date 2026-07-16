Популярний бренд смартфонів йде з Європи: що зміниться для користувачів

OnePlus продовжить свою діяльність лише на ринку Китаю.

OnePlus підтвердила чутки, що ходили кілька місяців, про вихід із західного ринку. Компанія більше не має наміру випускати нові пристрої на ринках США та Європи, а подальша стратегія бренду буде зосереджена на Китаї.

За словами представників компанії, рішення ухвалено після "ретельної оцінки" поточної ситуації на ринку. Власникам вже випущених пристроїв не варто хвилюватися – гарантійне обслуговування, сервісна підтримка та випуск оновлень триватимуть у повному обсязі, пише TechCrunch.

У найближчі місяці смартфони OnePlus у цих регіонах будуть переведені з фірмової оболонки OxygenOS на ColorOS від OPPO. Зазначається, що користувачі зможуть, за бажанням, повернутися до OxygenOS, але це позбавить їх майбутніх оновлень.

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Варто зазначити, що одночасно з цим OPPO, материнська компанія OnePlus, проводить реструктуризацію іншого свого бренду – Realme. Розробник більше не випускатиме нові пристрої в Китаї й зосередиться на глобальному ринку.

Бренд OnePlus був заснований у 2013 році й прославився випуском пристроїв під слоганом "Never Settle", що поєднували флагманські процесори та найпередовіші технології за нижчими цінами, ніж у відомих конкурентів. Пізніше компанія розширила асортимент бюджетною серією Nord, але в останні роки бренд дедалі частіше стикався з посиленням конкуренції та зниженням інтересу покупців.

За оцінками аналітиків, до кінця 2026 року багато брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам’яті. Так, колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

Як УНІАН уже повідомляв, дешеві телефони у 2027 році можуть стати рідкістю або взагалі зникнути. Причина – стрімке зростання попиту на чіпи пам’яті DRAM і NAND, що залишає виробникам мобільних пристроїв дедалі менше доступних компонентів.

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