Бюджетний iPhone 17e отримає Dynamic Island і 6,1-дюймовий екран на 60 Гц.

Авторитетний інсайдер Digital Chat Station детально розповів, чого очікувати від дизайну двох нових моделей iPhone наступного року. Якщо інформація підтвердиться, то редизайн iPhone 17e може стати кінцем епохи смартфонів Apple з "чубчиком".

За даними інсайдера, бюджетний iPhone 17e отримає Dynamic Island – інтерактивну область у дисплеї, яка вперше з'явилася в iPhone 14 Pro. Подібне дизайнерське рішення присутнє у всіх нових флагманах Apple, крім 16e.

При цьому інженери Apple не збираються покращувати якість дисплея. Digital Chat Station впевнений, що бюджетний айфон отримає 6,1-дюймовий дисплей із частотою оновлення 60 Гц.

Флагманська модель iPhone 18 Pro збереже впізнаваний дизайн з великим блоком камер, як в iPhone 17 Pro. При цьому нижня скляна панель може змінитися – інсайдер згадав, що вона стала "прозорішою". Разом із цим очікуються нові кольори.

Головною технічною новинкою, як очікується, стане об'єктив зі змінною апертурою, що дасть змогу поліпшити якість знімків за слабкого освітлення – раніше таке рішення зустрічалося тільки у флагманів Samsung.

Про базовий iPhone 18 і 18 Air інсайдер нічого не повідомив. Раніше надходила інформація, що починаючи з 2026 року базові iPhone виходитимуть на пів року пізніше, ніж "прошки".

