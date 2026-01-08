Стало відомо, коли з'явиться перший iPhone з 200-мегапіксельною камерою

Сьогодні всі актуальні моделі iPhone оснащені камерами з роздільною здатністю 48 МП.

Аналітики Morgan Stanley поділилися подробицями про плани Apple щодо подальшого розвитку iPhone. Згідно з їхнім звітом, компанія вже прийняла рішення, що буде використовувати 200-мегапіксельну камеру в iPhone 21.

Новий фотомодуль, як передбачається, отримають тільки флагманські версії – iPhone 21 Pro і iPhone 21 Pro Max. Виробництвом сенсора займеться Samsung, втім, точні характеристики і модель датчика поки не розкриваються.

Чутки про те, що Apple експериментує з 200-Мп камерою, з'явилися ще в травні 2025-го. В екосистемі Android подібні датчики вже стали звичним атрибутом флагманів, тоді як Apple історично віддає перевагу обчислювальній фотографії, а не "сирій" роздільній здатності, обмежуючись 48-Мп камерами. Проте 200 МП в якості основної камери можуть дати власникам iPhone безпрецедентну деталізацію.

Очікується, що Apple в 2027 році представить серію iPhone 20, минаючи позначку "19". Такий крок пов'язаний з бажанням підкреслити 20-річчя смартфонів. У такому випадку сімейство iPhone 21 вийде в 2028 році, а моделі 2026 і 2027 років, швидше за все, обійдуться без серйозних змін в камерах.

Нагадаємо, що флагманські iPhone 17 Pro і 17 Pro Max, які вийшли у вересні 2025 року, стали першими моделями iPhone з трьома 48-мегапіксельними камерами – основною, надширококутною і телефото. Але найкращими на ринку їм стати не вдалося.

Раніше з'явилася інформація, що Apple вперше планує змінити традиційний графік випуску iPhone, розділивши запуск iPhone 18 на дві частини: восени 2026 і навесні 2027 року.

Також ЗМІ дізналися, що Apple близька до великого редизайну на рівні iPhone X. Якщо вірити витокам, iPhone 18 може стати першим iPhone з підекранною технологією Face ID.

