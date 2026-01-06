Apple таємно збільшила швидкість Wi-Fi на вашому Mac і iPad – що потрібно зробити

Оновлення iPadOS 26.2 і macOS Tahoe 26.2 вийшли ще в середині грудня, але користувачі тільки зараз помітили приховане поліпшення.

Apple таємно збільшила швидкість Wi-Fi на деяких MacBook та iPad завдяки останньму безкоштовному оновленню програмного забезпечення, яке вже доступне для завантаження.

Оновлення iPadOS 26.2 і macOS Tahoe 26.2 вийшло ще в середині грудня, але тільки зараз користувачі помітили, що в них захована поліпшена підтримка бездротової мережі, пише портал MacWorld.

Як з'ясувалося, планшети та комп'ютери Apple з модулем Wi-Fi 6E відтепер можуть використовувати канал із шириною до 160 МГц під час підключення до мереж 5 ГГц, тобто вдвічі ширший, ніж раніше. Це призводить до збільшення пропускної спроможності, внаслідок чого інтернет працює швидше. Головна умова – щоб роутер теж підтримував стандарт Wi-Fi 6 і ширину каналу 160 МГц.

На жаль, поліпшення доступне не всім пристроям, а тільки моделям з підтримкою Wi-Fi 6E. Ось на яких Mac і iPad воно працює.

Mac:

MacBook Air 2024 року і новіше;

MacBook Pro 2023 року і новіше;

iMac 2023 року і новіше;

Mac mini 2023 року і новіше;

Mac Studio 2023 року і новіше;

Mac Pro 2023 року.

iPad:

iPad Pro 11 дюймів четвертого покоління і новіше;

iPad Pro 12,9 дюйма шостого покоління і новіше;

iPad Air 11 і 13 дюймів;

iPad mini на A17 Pro і новіше.

Щоб скористатися цими поліпшеннями, достатньо зайти в налаштування вашого iPad або Mac, відкрити розділ оновлення ПЗ і встановити останні доступні версії iPadOS або macOS.

