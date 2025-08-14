Ним виявився китайський флагман Huawei Pura 80 Ultra, якому вдалося значно відірватися від колишнього лідера.

DxOMark, один із найавторитетніших бенчмарків із тестування камер мобільних пристроїв, оновив свій рейтинг камерофонів. Новим лідером став Huawei Pura 80 Ultra, який вийшов минулого місяця. Тепер це головний девайс для фотолюбителів.

Смартфон заробив цілих 175 балів – це на 6 більше, ніж у попереднього лідера в особі Oppo Find X8 Ultra. Для порівняння, iPhone 16 Pro Max посідає п'яте місце в рейтингу зі 161 балом, а Samsung S25 Ultra - 19 місце зі 151 балом.

Фахівці високо оцінили якість кольорів, деталей і експозиції під час зйомки та стабільне відео з чудовою деталізацією і чіткістю навіть у русі. Серйозних недоліків, окрім невеликих спотворень кольору і яскравості в складних умовах освітлення, DxOMark не виявила.

Приклади фото можна подивитися нижче:

Зазначається, що Pura 80 Ultra оснащений ідеальним поєднанням передових апаратних та інтелектуальних програмних можливостей. Він отримав 1-дюймовий сенсор Sony з 50 Мп і технологією LOFIC, яка запобігає перенасиченню, знижуючи шум і артефакти в рухомих об'єктах.

Однак головною родзинкою цього пристрою є його 9,4х-кратний зум, який забезпечується за рахунок гібридної системи. Він перевершив усіх конкурентів у зніманні з використанням довгофокусних налаштувань. Завдяки високому рівню збільшення телефон захоплює чіткі деталі та стабільну експозицію/колір.

Huawei Pura 80 Ultra вже доступний для покупки в Європі, однак ціни високі: від 1499 євро. Також девайс може похвалитися топовими ШІ-функціями і 6,8-дюймовим екраном з піковою яскравістю 3000 ніт.

Раніше УНІАН розповідав про незвично широкий смартфон від Huawei, який став хітом у користувачів. Huawei Pura X виділяється співвідношенням сторін 16:10, що робить його ближчим до планшета, ніж до звичайного телефону.

