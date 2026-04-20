Apple відкладає запуск MacBook Pro з сенсорним екраном через дефіцит пам'яті

Через дефіцит комплектуючих вихід масштабного оновлення MacBook Pro відкладається до початку 2027 року

Apple зіткнулася з проблемами у виробництві наступного покоління MacBook Pro, яке має стати одним із найбільших оновлень серії за останні роки. Про це повідомляє Марк Гурман, авторитетний інсайдер із Bloomberg.

За даними джерела, причиною стали проблеми в ланцюжку поставок – насамперед дефіцит оперативної пам'яті та накопичувачів SSD, який торкнувся всієї індустрії. Через це реліз нових моделей може зсунутися і відбутися не раніше початку 2027 року, хоча раніше очікувалося, що ноутбуки представлять наприкінці 2026-го.

Майбутні MacBook Pro будуть абсолютно новими пристроями. Вони вперше отримають сенсорні екрани OLED, оновлений дизайн без "чубчика" та нові чіпи M6 Pro і M6 Max. Також Apple готує перероблений інтерфейс під тачскрін – з контекстними меню та збільшеними елементами в рядку меню.

Очікується, що через масштабність оновлення та проблеми з постачанням деталей Apple може позиціонувати OLED-версії як нову преміальну лінійку з вищою ціною. У такому випадку поточні моделі на чіпсетах M5 залишаться у продажу за колишніми цінами.

Крім того, аналогічні проблеми з поставками вже торкнулися й інших пристроїв компанії – наприклад, оновлений Mac Studio також було відкладено.

Дефіцит пам'яті наразы спостерігається у всій галузі та пов'язаний, зокрема, зі зростанням попиту з боку інфраструктури штучного інтелекту. Це все частіше впливає на терміни виходу нових пристроїв. УНІАН розповідав, що дефіцит змусив виробників Android відмовитися від Ultra-смартфонів.

Також виробники попередили про серйозні зміни на ринку смартфонів. Компаніям доведеться або підвищувати ціни (приблизно на 20-30%), або погіршувати характеристики.

