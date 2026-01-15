'Народний' Google Pixel 10a буде дешевшим і вийде раніше, ніж очікувалося

Однак за характеристиками він матиме мінімальні відмінності від Pixel 9a.

У мережі поділилися інсайдами, що Google може представити та випустити Pixel 10a помітно раніше очікуваного – вже в середині лютого. Одне джерело вказує на реліз 17 лютого, тоді як торішній Pixel 9a з'явився лише в середині березня.

Деякі джерела також стверджують, що Pixel 10a буде коштувати дешевше за попередника. Так, версія 128 ГБ пам'яті обійдеться покупцям в €500, тоді як конфігурація 256 ГБ буде коштувати €600. Для порівняння, стартова ціна Pixel 9a становила 550 євро, тобто нова модель може подешевшати відразу на €50.

Джерело зазначає, що це рідкісний крок для лінійки Pixel, яка в останні роки частіше дорожчала, ніж дешевшала.

Як повідомлялося раніше, Pixel 10a збереже ряд характеристик від Pixel 9 і не отримає нових функцій серії Pixel 10. Єдиним помітним покращенням стане приріст максимальної яскравості дисплея до 2000 ніт.

Дизайн новинки теж не зазнає змін. На рендерах показана плоска камера, яка вбудована в корпус, а рамки все ще будуть значно товщі, ніж на флагманах.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що батарея Pixel 10 деградує всього через 200 циклів зарядки, і це не можна виправити. У смартфонах Google вбудована функція, яка штучно зменшує час автономності пристрою.

УНІАН розповідав, що іспанська поліція приділяє особливу увагу власникам Google Pixel. За їхніми спостереженнями, цими телефонами особливо часто користуються наркоторговці та члени банд.

