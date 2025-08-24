У смартфони Google вбудована функція, яка штучно зменшує час автономності пристрою.

Google підтвердила, що фірмова функція Battery Health Assistance тепер працює і в Pixel 10. Вона автоматично знижує швидкість зарядки та максимальну напругу акумулятора після 200 циклів зарядки. При цьому відключити функцію неможливо.

Як представники Google розповіли виданню Android Authority, напруга знижуватиметься поетапно з 200 до 1000 циклів, поступово зменшуючи час автономності.

До того ж система почне регулювати і швидкість зарядки, через що користувачі можуть помітити невеликі зміни в роботі акумулятора.

Компанія запевняє, що такі заходи потрібні для стабілізації продуктивності та старіння батареї, проте користувачі критикують рішення, тому що виходить, що термін служби акумулятора штучно скорочується. Наприклад, флагманські смартфони Samsung витримують близько 2 тисяч циклів до зниження ємності до 80%.

Причиною таких обмежень можуть бути інциденти з Pixel 6a, коли були зафіксовані випадки загоряння пристроїв.

