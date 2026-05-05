Детальні характеристики лінійки Google Pixel 11 стали відомі до анонсу

Згідно з витоком, оновлення вийдуть неоднозначними – з помітними покращеннями, але й деякими погіршеннями.

За кілька місяців до анонсу в інтернеті з'явився масштабний витік інформації про майбутню флагманську лінійку Pixel 11, який розкриває відразу кілька ключових змін – від нових камер до суперечливих рішень щодо батарей.

За даними 9to5Google, Google готує чотири моделі: Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL і складаний 11 Pro Fold. При цьому оновлення виявляться неоднозначними – з помітними поліпшеннями, але й деякими погіршеннями.

Згідно з витоком, головний акцент у цьому поколінні буде зроблено на камерах, особливо у Pro-версіях. Pixel 11 Pro та Pro XL отримають нові основні та телеоб'єктиви, а версія Pixel Fold – повністю новий основний сенсор. Це рідкісний випадок для серії Pixel, де Google часто робить ставку на софт, а не на "залізо".

Також вся лінійка отримає новий чип Tensor G6, виконаний за новітнім 2-нм техпроцесом. Він буде орієнтований на ШІ та енергоефективність, але не факт, що стане значним стрибком у графіці.

Непогано оновиться і пікова яскравість: до 3100 ніт у базової моделі і до 3600 ніт у Pro-версій. Також згадуються більш тонкі рамки, що додасть смартфонам сучасний вигляд.

А ось можливості акумулятора зроблять крок назад. Згідно з витоком, усі моделі Pixel 11 отримають меншу ємність акумуляторів, ніж у Pixel 10:

Pixel 11 – 4840 мАг (було 4 970 мАг)

Pixel 11 Pro – 4707 мАг (було 4 870 мАг)

Pixel 11 Pro XL – 5000 мАг (було 5 200 мАг)

Pixel 11 Pro Fold – 4658 мАг (було 5 005 мАг)

Окремо згадується, що серія Pixel 11 втратить термометр, який замінять на RGB-підсвічування в блоці основної камери. Інноваційна система розпізнавання обличчя, про яку писалося раніше, теж не з'явиться.

Характеристики лінійки Pixel 11:

Pixel 11: 6,3-дюймовий OLED-дисплей, 2424 х 1080 пікселів, 60-120 Гц, до 3100 ніт, новий 50-Мп основний сенсор, процесор Tensor G6, 8/12 ГБ ОЗУ, батарея 4840 мАг. Кольори – чорний, зелений, рожевий, фіолетовий.

Pixel 11 Pro: 6,3-дюймовий OLED-дисплей, 2856×1280 пікселів, 1-120 Гц, до 3600 ніт, нова основна камера та новий телеоб'єктив, чіп Tensor G6, 12/16 ГБ ОЗУ, батарея 4707 мАг.

Pixel 11 Pro XL: 6,8-дюймовий OLED-дисплей, 2992×1344 пікселів, 1–120 Гц, до 3600 ніт, нова основна камера та новий телеоб'єктив, чіп Tensor G6, 12/16 ГБ ОЗУ, батарея 5000 мАг..

Pixel 11 Pro Fold: внутрішній екран з роздільною здатністю 2076 × 2160 пікселів, 120 Гц і яскравістю 2450 ніт, зовнішній дисплей з роздільною здатністю 2342 × 1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і яскравістю 3600 ніт, 12/16 ГБ ОЗУ, новий основний сенсор, батарея ємністю 4658 мАг..

Презентація смартфонів серії Google Pixel 11 очікується в серпні 2026 року. Раніше цього року на ринок вийшов новий середньобюджетний смартфон Pixel 10a із більш яскравим екраном і швидкою зарядкою.

УНІАН розповідав, що іспанська поліція приділяє особливу увагу власникам Google Pixel. За їхніми спостереженнями, цими телефонами особливо часто користуються наркоторговці та члени банд.

