Galaxy S26 FE: новий 'доступний флагман' від Samsung повністю розсекречено до анонсу

Хоча виробник ще офіційно не оприлюднив характеристики Galaxy S26 FE, у мережі з’явилися рекламні матеріали цього пристрою.

У мережі з'явилися детальні характеристики майбутнього Samsung Galaxy S26 FE – інсайдом поділився портал Android Headlines. Журналісти отримали доступ до офіційних промоматеріалів субфлагманського смартфона Samsung, прем'єра якого призначена на 27 серпня.

Galaxy S26 FE отримає плоский 6,7-дюймовий дисплей із роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц. Екран буде захищений склом Corning Gorilla Glass Victus+, а корпус отримає алюмінієву рамку та захист від води й пилу за стандартом IP68.

Galaxy S26 FE з’явиться у трьох кольорах: синьому, графітовому та фісташковому. Габарити смартфона становитимуть 161,6 × 76,9 × 7,4 мм. Судячи з промоматеріалів, новинка отримає оновлений дизайн основної камери у стилі інших моделей серії S26.

Відео дня

За продуктивність відповідатиме фірмовий процесор Exynos 2500. Живлення забезпечить акумулятор ємністю 4900 мАг із підтримкою дротової зарядки потужністю 45 Вт (Super Fast Charging 2.0). Джерело стверджує, що це кремнієво-вуглецевий акумулятор.

Основна камера Samsung S26 FE складатиметься з трьох модулів: 50-мегапіксельного головного сенсора, 12-мегапіксельного надширококутного об'єктива та 8-мегапіксельного телеоб'єктива. Для селфі та відеодзвінків передбачена фронтальна камера на 12 Мп.

Samsung також підготувала кілька функцій на базі штучного інтелекту, зокрема Audio Eraser для видалення небажаних звуків із відео та аудіозаписів, My FanCam та Horizontal Lock для більш стабільної зйомки відео.

Ще однією особливістю новинки стане тривала програмна підтримка. Galaxy S26 FE, як стверджується у промоматеріалах, отримає сім років оновлень Android. З коробки телефон працюватиме на Android 17 з One UI 9.

Водночас очікується підвищення ціни до 799 євро – це на 50 євро дорожче, ніж коштувала попередня модель. Офіційний анонс смартфона відбудеться 27 серпня.

Новий витік інформації про Galaxy S27 Pro вказує на те, що саме ця модель може стати найцікавішим флагманом Samsung у 2027 році, і, можливо, більш раціональним вибором для більшості користувачів.

УНІАН називав смартфони Samsung, які наближаються до завершення програмної підтримки. Хоча нові флагманські моделі компанії тепер отримують до семи років оновлень, старішим моделям у цьому плані пощастило набагато менше.

Вас також можуть зацікавити новини: