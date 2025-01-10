Apple теж хотіла зробити підписку на свою техніку, включно з iPhone, але передумала.

Samsung представить флагманську лінійку Galaxy S25 вже 22 січня, а разом з ними – програму підписки на свої смартфони зі штучним інтелектом. Про це повідомляє портал The Verge.

Підписка AI Subscription Club на побутову техніку вже діє в Південній Кореї і охоплює не тільки оренду пристрою, а й додаткові послуги, такі як ремонт і технічне обслуговування. Передбачається, що аналогічні умови будуть запропоновані і для смартфонів.

Перевагою такої моделі є можливість щорічно оновлювати смартфон на нову версію. Однак є і очевидний недолік – користувач фактично не володіє річчю. Samsung серед перших збирається випробувати програму оренди смартфонів, яка потенційно може змінити глобальну модель поширення мобільних пристроїв у майбутньому.

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Сама підписка вийде за межі Південної Кореї і з'явиться в США. Що стосується Galaxy AI, то ШІ від Samsung має залишатися безкоштовним до кінця 2025 року, після чого відбудеться перехід на платну модель. Чи стануть платними всі функції, чи тільки якась їхня частина – поки не зрозуміло.

Раніше Bloomberg повідомляв, що Apple хотіла зробити передплату на свою техніку, включно з iPhone, але проєкт зазнав невдачі через проблеми з ПЗ і нормативні проблеми. Метою підписки було зробити володіння айфоном схожим на підписку на застосунок - проєкт мав спростити отримання нового iPhone щороку.

Головною відмінністю Galaxy S25 від торішньої лінійки стане поява ще однієї моделі. Якщо раніше в серію Galaxy S входили базові, великі і топові версії, то тепер до них додасться ще й тонка, яка буде конкурувати з iPhone 17 Air.

Крім нових смартфонів компанія може показати свою першу XR-гарнітуру і друге покоління смарт-кільця Galaxy Ring. Трохи пізніше будуть представлені бюджетні Galaxy M16 і Galaxy F16.

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