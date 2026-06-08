Інсайдер показав фінальний дизайн складаного айфону за $2300 (фото)

Презентація iPhone Ultra має відбутися восени разом із лінійкою iPhone 18 Pro.

Apple затвердила остаточний дизайн свого першого складаного смартфона. Про це на своїй сторінці в X заявив інсайдер Сонні Діксон, опублікувавши детальний макет iPhone Ultra.

Як і передбачалося, пристрій отримає незвичайний форм-фактор з більш "квадратним" корпусом, який у розкладеному вигляді перетворюється на планшет з екраном приблизно 7,8 дюйма. Фронтальна камера захована не по центру, як ми звикли, а в круглому вирізі в лівому куті внутрішнього екрана.

Зовнішній екран – близько 5,5 дюйма з роздільною здатністю 2088 × 1422 і співвідношенням 1,49:1. Завдяки цьому, незважаючи на порівняно невеликий екран, його площа буде досить великою.

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Головний предмет обговорення – згин на внутрішньому екрані. Завдяки поєднанню шарніра з рідкого металу та гнучкого полімеру згин на дисплеї стане практично невидимим – те, чого поки що не досяг жоден конкурент.

У розкладеному вигляді телефон може виявитися рекордно тонким: близько 4,5 мм. Через тонкий корпус Apple не може розмістити Face ID, тому замість цього в iPhone буде сканер відбитків пальців, вбудований у бічну кнопку.

За даними інсайдера, всі доступні макети існують у білому кольорі. Не виключено, що інших кольорів у смартфона не буде.

Раніше інсайдер Instant Digital писав, що iPhone-розкладачка буде майже вдвічі дорожчою за iPhone 17 Pro Max. Вартість базової версії iPhone Ultra на 256 ГБ складе близько 2300 доларів.

Реліз першого iPhone з гнучким екраном очікується восени 2026 року – разом з iPhone 18 Pro і 18 Pro Max. А ось базовий iPhone 18, як повідомляється, з'явиться лише навесні 2027-го.

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