Інсайдер показав фінальний дизайн складаного айфону за $2300 (фото)

Apple затвердила остаточний дизайн свого першого складаного смартфона. Про це на своїй сторінці в X заявив інсайдер Сонні Діксон, опублікувавши детальний макет iPhone Ultra.

Як і передбачалося, пристрій отримає незвичайний форм-фактор з більш "квадратним" корпусом, який у розкладеному вигляді перетворюється на планшет з екраном приблизно 7,8 дюйма. Фронтальна камера захована не по центру, як ми звикли, а в круглому вирізі в лівому куті внутрішнього екрана.

Зовнішній екран – близько 5,5 дюйма з роздільною здатністю 2088 × 1422 і співвідношенням 1,49:1. Завдяки цьому, незважаючи на порівняно невеликий екран, його площа буде досить великою.

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Інсайдер показав фінальний дизайн складаного айфону за $2300 (фото)

Головний предмет обговорення – згин на внутрішньому екрані. Завдяки поєднанню шарніра з рідкого металу та гнучкого полімеру згин на дисплеї стане практично невидимим – те, чого поки що не досяг жоден конкурент.

У розкладеному вигляді телефон може виявитися рекордно тонким: близько 4,5 мм. Через тонкий корпус Apple не може розмістити Face ID, тому замість цього в iPhone буде сканер відбитків пальців, вбудований у бічну кнопку.

За даними інсайдера, всі доступні макети існують у білому кольорі. Не виключено, що інших кольорів у смартфона не буде.

Фото iPhone Ultra 08 червня 2026
Фото iPhone Ultra 08 червня 2026
Фото iPhone Ultra 08 червня 2026
Фото iPhone Ultra 08 червня 2026

Раніше інсайдер Instant Digital писав, що iPhone-розкладачка буде майже вдвічі дорожчою за iPhone 17 Pro Max. Вартість базової версії iPhone Ultra на 256 ГБ складе близько 2300 доларів.

Реліз першого iPhone з гнучким екраном очікується восени 2026 року – разом з iPhone 18 Pro і 18 Pro Max. А ось базовий iPhone 18, як повідомляється, з'явиться лише навесні 2027-го.

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