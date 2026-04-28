Таким буде найдорожчий айфон в історії: iPhone Ultra показали на 'живих' фото

Зовнішній вигляд смартфона не відрізняється від рендерів, опублікованих раніше.

Авторитетний інсайдер Digital Chat Station опублікував в інтернеті декілька фото першого складаного смартфона Apple, який у витоках називається iPhone Ultra. Ймовірно, це макети, які відображають реальний дизайн пристрою.

Раніше вже повідомлялося, що iPhone Ultra отримає "книжковий" форм-фактор з нестандартним співвідношенням сторін: зовнішній екран матиме діагональ 5,49" з роздільною здатністю 2088×1422 і співвідношенням 3:2. Завдяки цьому, попри порівняно невеликий екран, його площа буде досить великою.

Внутрішній дисплей у розкладеному стані матиме діагональ 7,76" з роздільною здатністю 2713×1920 і ще більш квадратним співвідношенням 4:3, що нагадує форму iPad mini.

Судячи з макетів, згин на екрані має бути майже непомітним. Apple використовує інноваційний шарнір із рідкого металу та спеціальне гнучке скло, щоб мінімізувати видимість лінії згину. Товщина в розкладеному вигляді нібито становитиме всього 4,8 мм – це навіть менше, ніж у iPhone Air (5,6 мм).

За попередніми витоками, iPhone Ultra отримає рекордний акумулятор на 5500 мАг, чотири камери (зовнішня, внутрішня і два основних модулі на 48 Мп), 2-нм чіп A20 Pro у поєднанні з 12 ГБ ОЗУ, а його стартова ціна перевищить $2300.

Презентація iPhone Ultra відбудеться восени 2026 року разом з iPhone 18 Pro і 18 Pro Max, а вже влітку Apple представить iOS 27, яка стане першою мобільною операційною системою, орієнтованою на складаний формат.

Apple пообіцяла "небачені раніше інновації" у 2026 році. Крім першого складаного телефону, компанія готує дебютні розумні окуляри та "розумнішу" Siri.

