Не кожному по кишені: інсайдер розкрив ціни та варіанти пам'яті iPhone Ultra

Цієї осені очікується вихід першого складного пристрою від Apple, який, за чутками, буде називатися iPhone Ultra. Незважаючи на запізнілу появу на ринку складаних пристроїв, в компанії, схоже, не збираються боротися за масового споживача.
Видання MacRumors з посиланням на інсайдера Instant Digital стверджує, що вартість найдешевшої версії на 256 ГБ складе близько 2300 доларів (~100 тисяч грн). Модифікації з 512 ГБ і 1 ТБ виявляться значно дорожчими – 2600 і 2900 доларів відповідно.
Якщо витоки підтвердяться, розкладний iPhone виявиться майже вдвічі дорожчим за iPhone 17 Pro Max і суттєво перевершить за ціною ключових конкурентів в особі Samsung Z Fold 7 ($2000) і Google Pixel 10 Pro Fold ($1800). Раніше аналітики припускали, що Apple встановить ціну в діапазоні 1800-2500 доларів, але свіжа інформація вказує на більш високу планку.
Як повідомлялося раніше, складаний iPhone стане частиною лінійки iPhone 18. Серед ключових особливостей – гнучкий дисплей без видимої складки, Touch ID замість Face ID і рекордний в історії смартфонів Apple акумулятор 5000 мАг. Форм-фактор iPhone Ultra буде книжковим, в дусі Galaxy Z Fold, проте в більш "квадратному" виконанні.
Apple по суті залишається єдиним техногігантом, в асортименті якого досі немає складаного пристрою. Аналітики вважають, що вихід Купертино на ринок розкладачок може стати поворотним моментом для всього сегмента. За прогнозом, в перший рік після запуску Apple займе 22% ринку. Зараз беззаперечним лідером залишається Samsung з часткою в 60%.
Раніше Apple пообіцяла "небачені раніше інновації" у 2026 році. Крім першого складаного пристрою, компанія планує випустити "розумні" окуляри і перетворити Siri на повноцінного ШІ-помічника.
Всі чутки і витоки вказують, що Apple відкладе вихід базової версії iPhone 18 до 2027 року, щоб зосередити виробничі ресурси і увагу на випуску першого складаного iPhone, який вийде восени 2026 года разом з iPhone 18 Pro і 18 Pro Max.