Експерти обрали найкращі недорогі смарт-годинники 2026 року: є одразу 6 варіантів

Навіть у бюджетному сегменті до 100 доларів сьогодні можна знайти моделі, які практично не поступаються флагманам за повсякденними функціями.

Сучасні бюджетні смарт-годинники виконують майже всі ті самі функції, що й їхні дорожчі аналоги. Вони стежать за здоров'ям і фізичною формою, допомагають із тренуваннями, дають змогу розраховуватися з зап'ястя та прокладати складні маршрути.

Оглядачі порталу Tom's Guide протестували та відібрали 6 смарт-годинників, які не тільки забезпечать вас усіма необхідними функціями, але й обійдуться максимально недорого.

Amazfit Active 2 – найкращий варіант до 100 доларів. Незважаючи на доступну ціну, годинник отримав яскравий AMOLED-екран, вбудований GPS, підтримку NFC, понад 160 режимів тренувань і 10 днів автономної роботи. Пристрій сумісний з операційними системами Android та iOS.

– найкращий варіант до 100 доларів. Незважаючи на доступну ціну, годинник отримав яскравий AMOLED-екран, вбудований GPS, підтримку NFC, понад 160 режимів тренувань і 10 днів автономної роботи. Пристрій сумісний з операційними системами Android та iOS. Apple Watch SE 3 – для власників iPhone. Хоча тут відсутні ЕКГ і датчик кисню в крові, для більшості користувачів можливостей смарт-годинника буде більш ніж достатньо. Акумулятор тримає заряд 18 годин.

Samsung Galaxy Watch 7 – оптимальний варіант для Android. Модель пропонує якісний AMOLED-екран, функції на базі штучного інтелекту, точний моніторинг здоров’я та тісну інтеграцію з телефонами Samsung.

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Garmin Forerunner 55 – для шанувальників фітнесу. Годинник відрізняється високою точністю GPS, автономністю до двох тижнів і розширеними функціями для аналізу тренувань. Однак заради тривалої роботи тут довелося відмовитися від деяких "розумних" функцій, наприклад NFC-платежів

– для шанувальників фітнесу. Годинник відрізняється високою точністю GPS, автономністю до двох тижнів і розширеними функціями для аналізу тренувань. Однак заради тривалої роботи тут довелося відмовитися від деяких "розумних" функцій, наприклад NFC-платежів Garmin Approach S12 – для любителів гольфу. Вони містять базу з понад 43 тисяч полів і допомагають аналізувати кожен удар. А заряду батареї вистачає на місяць.

– для любителів гольфу. Вони містять базу з понад 43 тисяч полів і допомагають аналізувати кожен удар. А заряду батареї вистачає на місяць. Fitbit Air – фітнес-гаджет без зайвих функцій. Це не зовсім смарт-годинник, а скоріше безекранний трекер для тих, хто хоче займатися спортом і не відволікатися. Пристрій надзвичайно легкий і дешевий.

Раніше на ринку з’явилися смарт-годинники з найпотужнішою батареєю. Новинка Honor здатна пропрацювати до 35 днів у енергозберігаючому режимі та до 17 днів при звичайному використанні.

Експерти назвали 4 моделі смарт-годинників, які не варті своїх грошей у 2026 році. Причини різні – слабкі "розумні" функції, неточна робота датчиків, погана автономність або просто невдале співвідношення ціни та можливостей.

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