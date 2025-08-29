Як зазначили аналітики, популярність Huawei забезпечили годинники в ціновому діапазоні $100-$400.

Huawei вперше обійшла Apple за обсягом продажів смарт-годинників у всьому світі. Про це з посиланням на звіт аналітичного агентства Counterpoint Research повідомляє GizmoChina.

Світові поставки розумних годинників у другому кварталі 2025 року зросли на 8% у річному обчисленні, перервавши п'яти квартальне зниження. Постачання Huawei підскочили на 52% у кварталі, і виявилися вищими, ніж у Apple.

Як зазначили аналітики, популярність бренду забезпечили годинники в ціновому діапазоні $100-$400. Її пристрої банально дешевші, ніж навіть найдоступніші Apple Watch, водночас їхнього функціоналу більшості покупців цілком вистачає, і вони не бачать причин переплачувати за продукцію Apple.

Поставки Apple, навпаки, впали на 3% у другому кварталі, що стало вже сьомим поспіль кварталом падіння. При цьому компанія досі продовжує лідирувати на ринку преміум-класу завдяки точним функціям моніторингу здоров'я і лояльній базі iOS-користувачів.

Серед інших брендів, поставки Xiaomi зросли на 38% завдяки бюджетним моделям. Samsung, як і Apple, також втратила 3%. Експерти очікують, що за підсумками 2025 року світовий ринок смарт-годинників зросте приблизно на 3%. Передусім за рахунок Китаю.

Цієї осені очікується велике оновлення Apple Watch. Базова модель отримає функцію моніторингу тиску, модель Ultra повернеться після дворічної літньої перерви, а нове покоління Watch SE 3 стане ще дешевшим.

Раніше на ринку з'явився перший Android-смартфон, що повноцінно працює з Apple Watch і AirPods. Хоча для використання смарт-годинника і навушників їх все одно потрібно спочатку налаштувати через iPhone.

