Обійшов iPhone і Samsung: названо бренд смартфонів з найкращим рівнем ремонтопридатності

Дослідження базується на новій європейській системі EPREL, яка приділяє особливу увагу тому, наскільки легко розібрати пристрій і замінити його компоненти.

Motorola несподівано випередила головних лідерів ринку – Samsung і Apple – за одним із ключових показників якості смартфонів. Йдеться про ремонтопридатність пристроїв, яка стає дедалі важливішою для користувачів і регуляторів, пише PhoneArena.

Згідно зі свіжим звітом US PIRG, Motorola отримала оцінку B+, посівши перше місце серед крупних брендів. За нею слідує Google з оцінкою C і Samsung з оцінкою D. Водночас Apple iPhone отримав оцінку D- та виявився найгіршим учасником рейтингу.

Дослідження базується на новій європейській системі оцінки ремонтопридатності EPREL, яка приділяє особливу увагу тому, наскільки легко розібрати пристрій і замінити його компоненти. Саме цей критерій виявився проблемним для багатьох виробників.

Однією з причин низьких оцінок Samsung і Apple стала також участь обох виробників у галузевих об'єднаннях, які виступають проти законів про право на ремонт. При цьому вибірка пристроїв Samsung у дослідженні виявилася досить вузькою – до неї включили лише п'ять моделей компанії.

Експерти відзначають, що такі рейтинги стають дедалі значущішими: користувачі звертають увагу не тільки на характеристики, дизайн та ціну, а й на те, наскільки легко й дешево буде відремонтувати смартфон у разі поломки.

Нагадаємо, влітку 2025 року в Європі почали діяти нові вимоги до "екодизайну" смартфонів. Тепер усі пристрої, що надходять на ринок ЄС, повинні бути захищені від пилу та бризок, а запасні комплектуючі для них повинні поставлятися протягом 7 років після припинення продажів.

