Уперше з часів Другої світової війни: Сибіга повідомив про пошкодження будівлі МЗС

Він зауважує, що те, що російські удари були спрямовані на історичну місцевість та центр давньої Русі, - це ще один доказ того, що ми маємо справу з "ордами варварів".

Будівля Міністерства закордонних справ України постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни. Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, будівля МЗС зазнала незначних пошкоджень унаслідок вибухів неподалік.

У міністерстві наголосили, що ця унікальна архітектурна спадщина, зведена Йосипом Лангбардом у 1939 році, постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни.

"Дивлячись на розбиті вікна сьогодні вранці, я можу з повною впевненістю заявити від імені всієї нашої дипломатичної команди: російські терористи не змусять нас зупинитися", - підкреслив Сибіга.

Він додав, що українська дипломатія продовжуватиме ефективно виконувати свої завдання, протистояти російській агресії та наближати мир.

"Важливо також зазначити, що російські удари були спрямовані на історичну місцевість, самий центр давньої Русі. Ще один доказ того, що ми маємо справу з ордами варварів, а не зі спадкоємцями цивілізації", - наголосив міністр.

Раніше у Повітряних силах розповіли, що у ніч на 24 травня Росія атакувала Україну 690 засобами повітряного нападу - крилатими та балістичними ракетами, безпілотниками різних типів. Основним напрямком удару був Київ. Постраждали усі райони столиці. Одні з найбільших руйнувань зафіксовані на Лук’янівці.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін запустив балістичну ракету "Орєшнік" по Білій Церкві Київської області, тож важливо, щоб це не залишалося без наслідків для Росії.

За словами президента, постраждали від початку доби щонайменше 83 людини, також є загиблі.

