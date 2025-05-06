Товщина корпусу гаджета становить лише 8,5 мм, а вага – 212 грамів.

Realme, слідуючи загальній тенденції серед виробників смартфонів, взяла курс на збільшення ємності батареї – її нові пристрої оснащуються АКБ понад 7000 мАг. Але компанія працює на перспективу, і ця перспектива – акумулятор ємністю 10 000 мАг.

Realme показала прототип такого пристрою. "Майбутнє тривалості автономної роботи вже тут", – написала компанія на своїй сторінці в соцмережі X.

Згідно із заявою Realme, у концепті використовується батарея з кремнієвим анодом і ультратонкою платою. Щільність досягає 887 Вт*год/л, що дає змогу встановити настільки ємний АКБ без помітного збільшення габаритів. Товщина корпусу гаджета становить усього 8,5 мм, а вага - 212 грам. Для порівняння, Galaxy S25 Ultra (227 грамів) оснащений батареєю всього на 4855 мАг.

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Ще одна хитрість – нове внутрішнє компонування Mini Diamond Architecture. Вона використовує найвужчу материнську плату серед усіх Android-пристроїв шириною 23.4 мм, завдяки чому всередині корпусу залишилося багато місця для встановлення величезного акумулятора.

Хоча Realme поки не підтвердила комерційний випуск цього пристрою, є висока ймовірність, що концепт буде представлений у рамках глобальної презентації серії Realme GT7.

Поки рекордсменом на ринку залишається HONOR Power з акумулятором на 8000 мАг. У компанії кажуть, що це перший смартфон у галузі, який може працювати з увімкненим дисплеєм без підзарядки протягом усього дня.

Зазначимо, що раніше ємність 8000 мАг+ мали лише спеціальні смартфони, орієнтовані на ентузіастів. Деякі виробники випускали захищені моделі з батареєю і на 30 000 мАг, але важать вони майже під кілограм.

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