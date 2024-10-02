Корейський виробник дотримувався однієї і тієї ж лінійки з трьох моделей з 2020 року.

Погані новини для фанатів компактних флагманів. Samsung планує відмовитися від базової версії Galaxy S26, яка повинна вийти в 2026 році. Таким чином, у лінійці Galaxy S залишаться тільки великі моделі.

Про це розповів головний по Samsung інсайдер Ice Universe. До такого підходу компанія вже вдалася в нових Galaxy Tab S10, відмовившись від базової версії планшета.

Основною причиною цього рішення називається висока конкуренція з боку великих китайських брендів, які в останні кілька років тиснуть на гігантів на кшталт Samsung і Apple. "Після виходу Galaxy S25 ви зрозумієте, що немає сенсу продовжувати випускати базові моделі", – повідомило джерело.

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Видання Android Headlines припустило, що роль базового Galaxy S26 перейде Galaxy S26 FE. Ця лінійка "фанатських флагманів" випускається з 2020 року, і зазвичай може похвалитися оптимальними характеристиками за нижчої, ніж у флагманів, вартості.

У 2024 році все менше брендів випускають компактні смартфони, тому базова версія Galaxy S24 з 6,1-дюймовим дисплеєм вважається компактом. При цьому в плані продуктивності вона нічим не поступається Plus і Ultra, які оснащені 6.7 і 6.8-дюймовими екранами відповідно.

Презентація серії Samsung Galaxy S25 відбудеться на початку майбутнього року. За чутками, уся лінійка працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Gen 4, а топова модель Ultra отримає оновлений дизайн у стилі iPhone і 50 Мп надширококутний об'єктив.

Нагадаємо, наприкінці вересня Samsung презентувала Galaxy S24 FE. "Народний" флагман підтримуватиме всі ШІ-фішки Galaxy AI, а оновлення на нього приходитимуть до 2031 року, коли вийде Android 21.

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