Новий Air все-таки вийде 2026 року разом з iPhone 18 Pro/Pro Max і iPhone Fold.

Останніми місяцями про iPhone Air 2 з'являються чутки, які суперечать одна одній: одні інсайдери говорили про замороження проєкту, інші – про перенесення термінів. Паралельно з'являлася інформація, що на тлі провального запуску iPhone Air китайські виробники почали переглядати свої плани і відмовлятися від ідеї ультратонких смартфонів.

Тепер з'явилася нова порція інсайдів, яка знову змінює картину. За повідомленнями GSMArena з посиланням на інформатора Fixed Focus Digital, Apple все-таки має намір представити iPhone Air 2 на осінньому івенті, який традиційно відбувається на початку вересня.

Очікується, що виробник усуне два ключові недоліки iPhone Air – низьку автономність і наявність лише однієї камери. Також всередині Apple обговорюється варіант зниження ціни на надтонкий iPhone, однак з урахуванням кризи на ринку пам'яті, це малоймовірно.

Досягнення надтонкого корпусу 5,6 мм в iPhone Air вимагало цілої низки компромісів. Пристрій отримав батарею місткістю 3149 мАг і всього одну основну камеру, але при цьому зберіг цінник у 1000 доларів.

Крім цього, Fixed Focus Digital підтвердив і більш ранні чутки про модель iPhone 17e. Наступний середньобюджетний телефон від Apple отримає новий дизайн з Dynamic Island, чип A19 і підтримку MagSafe, і буде представлений на весняному заході Apple, який зазвичай проходить у березні.

Таким чином, восени 2026 року від Apple очікуються iPhone 18 Pro/Pro Max, iPhone Air 2 і iPhone Fold. Базовий iPhone 18, якщо вірити чуткам, вийде на півроку пізніше.

Нагадаємо, раніше цього місяця Samsung представила свій перший смартфон із трьома екранами – незважаючи на великий цінник у $2400 новинку швидко розкупили. На глобальному ринку пристрій з'явиться на початку 2026 року.

