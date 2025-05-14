За даними ETNews, вийти пристрій має до 2027 року.

Apple готується випустити ювілейну модель iPhone у 2027 році до двадцятиріччя виходу першого смартфона компанії.

За інформацією корейського видання ETNews, пристрій отримає найрадикальніший редизайн за всю історію лінійки: повністю безрамковий дисплей, що охоплює корпус з усіх чотирьох сторін, зверху, знизу і з боків. Без рамок, вирізів і звичних елементів на кшталт "чубчика" або Dynamic Island.

Нова технологія, яку планує використовувати Apple, передбачає вигин екрана одразу з чотирьох боків. До цього подібні рішення з'являлися у флагманів на Android, але в більш обмеженому вигляді. У випадку з iPhone компанія збирається зробити по-справжньому безшовний корпус, де дисплей візуально "обволікає" пристрій з усіх боків.

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Одночасно з цим Apple має намір прибрати з фронтальної панелі всі видимі елементи, включно з камерою і Face ID, сховавши їх під екраном. Корпус планується з майже суцільного скла, і, за інформацією джерел, новинка з'явиться щонайменше в одній з Pro-моделей .

Технічний стрибок забезпечить перехід на новий драйвер дисплея, створений за 16-нм FinFET техпроцесом замість колишнього 28-нм. Це не тільки уможливить ультратонкий корпус, а й скоротить енергоспоживання, що особливо актуально на тлі недавнього анонсу тонкого iPhone 17 Air.

Раніше ми розповідали, що в найближчому майбутньому новими iPhone можна буде керувати чіпом у мозку. Apple працює над додаванням підтримки нейроінтерфейсів у свої пристрої.

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