Смартфон випустять у 4 кольорах: рожевому, чорному, сіро-зеленому і срібному.

У мережу витекли рендери Samsung Galaxy A56, опубліковані інсайдером Еваном Блассом. Зображення демонструють дизайн нового бюджетного смартфона Samsung і підтверджують ранні чутки.

Galaxy A56 сильно нагадує A55 і A35 з їхніми плоскими гранями і дисплеєм, але є ключові відмінності. Замість трьох окремих камер, як у попередників, новий смартфон отримає єдиний довгастий блок, що об'єднує об'єктиви.

Крім візуальних змін, витоки вказують на використання чипсета Exynos 1580 з 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті і 128/256 ГБ вбудованого сховища. Дисплей залишиться AMOLED з частотою 120 Гц і роздільною здатністю Full-HD. Основна камера буде на 50 МП, а надширококутний і макрооб'єктиви отримають 12 МП і 5 МП відповідно. Фронтальна камера знизить роздільну здатність з 32 МП (як у A55) до 12 МП, але, можливо, це поліпшить якість зйомки за рахунок нових сенсорів.

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Найцікавіша зміна стосується батареї. Хоча її ємність залишиться на рівні 5000 мАг, Galaxy A56, судячи з витоків, отримає підтримку швидкої зарядки 45 Вт. Це стане великим кроком уперед порівняно з 25-ватною зарядкою Galaxy A55 і навіть зробить смартфон швидшим за Galaxy S25 у цьому аспекті.

Бласс показав чотири колірні варіанти: чорний, рожевий, сріблястий і сіро-зелений.

Поки незрозуміло, чи стане A56 глобальною моделлю, чи буде випущений тільки в деяких регіонах, як це було з A55. Конкуренція в цьому сегменті буде жорсткою, адже найближчими місяцями очікується вихід Pixel 9a і iPhone SE 4, які можуть скласти серйозну альтернативу серед доступних пристроїв.

Раніше ми розповідали, що стало відомо, скільки коштуватимуть смартфони Xiaomi 15. Ціна європейської версії виявилася вдвічі більшою, ніж пристрої для Китаю.

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