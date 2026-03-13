Розробники Cyberpunk 2077 розповіли, чи варто гравцям чекати на нові доповнення

CD Projekt прокоментувала майбутні оновлення для Cyberpunk 2077 на тлі чуток про секретне DLC для "Відьмака 3".

Студія CD Projekt підтвердила, що не планує випускати для Cyberpunk 2077 нові DLC або велике розширення. Шанувальникам гри доведеться почекати на Cyberpunk 2, щоб знову зануритися в улюблену антиутопію.

"У нас немає планів щодо випуску додаткових DLC або розширень. Якщо щось зміниться, ми обов'язково повідомимо всім!" – написав офіційний акаунт Cyberpunk 2077.

Єдиним великим доповненням до Cyberpunk 2077 залишається Phantom Liberty, що вийшов у вересні 2023 року. Причому початково CD Projekt планувала масштабну підтримку "Кіберпанку", аналогічну "Відьмаку 3", включаючи декілька сюжетних доповнень, але через технічно проблемний реліз і необхідність виправляти базову гру, плани змінилися.

Фінальним контентним оновленням для Cyberpunk 2077 став патч 2.31, що вийшов у вересні 2025 року. Він додав у RPG нові машини та невеликі квести для їх відкриття, автопілот і розширений фоторежим.

Наразі команда Cyberpunk 2077 активно працює над продовженням. Втім, на швидкий реліз розраховувати не варто: за найоптимістичнішими прогнозами, Cyberpunk 2 вийде не раніше 2030 року. Основна частина CDPR зараз зайнята The Witcher 4 (Project Polaris), реліз якого очікується після 2027 року.

Деякі деталі про Cyberpunk 2 раніше розкрив творець всесвіту Майк Пондсміт. Він розповів, що в грі з'явиться ще одне місто крім Найт-Сіті, і описав його як "Чикаго, де все пішло не так". При цьому Найт-Сіті теж залишиться в сиквелі. А Кіану Рівз говорив, що хотів би повернутися до ролі Джонні Сільверхенда.

При цьому, за чутками, CD Projekt RED готує нове велике доповнення для "Відьмака 3", яке виступить сюжетним мостом між старою трилогією та новим етапом саги. Причому вийти воно може вже в травні 2026 року.

Відомий інді-видавець Devolver Digital минулого місяця випустив Reigns: The Witcher – це картковий спін-офф за мотивами "Відьмака" у жанрі стратегічного симулятора. У Steam про гру позитивно відгукуються 91% гравців.

