Sony більше не буде випускати найкращі ексклюзиви PlayStation на ПК, - інсайдер

Інформацію також підтвердило інше перевірене джерело.

Джейсон Шрайер, авторитетний журналіст з Bloomberg, розповів, що Sony розглядає можливість відмови від випуску своїх одиночних ексклюзивів на комп'ютери. Журналіст не здивується, якщо майбутня гра по "Росомасі" не з'явиться на ПК ніколи.

Шрайер уточнив, що Sony, швидше за все, продовжить портувати на ПК свої онлайн-ігри, але щодо одиночних сюжетних блокбастерів стратегія зміниться. Причому він додав, що це не спекуляції, а перевірена інформація, якою він поділиться найближчим часом у своїй статті.

Інформацію про відмову Sony від випуску сюжетних ексклюзивів PlayStation на ПК також підтвердив оглядач Digital Foundry Джон Ліннеман і інсайдер NateTheHate.

Відео дня

Sony активно розширює присутність на ПК з 2020 року, приносячи великі ексклюзиви (God of War, Spider-Man, The Last of Us) через 1-2 роки після консольного релізу. Поступово компанія зменшувала термін, після якого портує ексклюзиви на ПК. Наприклад, Death Stranding 2 дістанеться до ПК всього через 9 місяців після релізу на PS5.

Президент Playstation розповідав, як вони вибирають ексклюзиви, які портують на ПК. В першу чергу компанія орієнтується на унікальність тайтла і його важливість для платформи: Можливо, з цієї причини Demon's Souls і Gran Turismo 7 так ніколи і не з'явилися на ПК.

Раніше стало відомо, що Metal Gear Solid 4 нарешті вийде на ПК. Культова гра Кодзіми більше ніж 18 років залишалася ексклюзивом PS3, але завдяки збірці Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 з'явиться на актуальних платформах.

Тим часом в Steam прямо зараз проходить фестиваль "Іграм бути" з сотнями безкоштовних демоверсій. Можна, наприклад, спробувати ZERO PARADES: For Dead Spies – шпигунський рольовий політичний детективний трилер від видавця Disco Elysium.

Вас також можуть зацікавити новини: