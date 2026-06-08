У новому трейлері Metro 2039 розкрили дату виходу та показали зруйновану Москву

Вихід гри заплановано на лютий 2027 року на консолях та ПК.

Українська студія 4A Games показала новий геймплейний трейлер Metro 2039 в рамках Xbox Games Showcase та офіційно підтвердила, що гра вийде в лютому 2027 року на PS5, Xbox Series та ПК.

Новий ролик триває майже три хвилини та демонструє похмуру атмосферу зруйнованої Москви: страти, тіла на вулицях, тиранія Новорейху та мутантів. Судячи з трейлера, тон гри стане більш похмурим, а тема боротьби з тоталітаризмом стане однією з центральних у новій історії.

Події Metro 2039 розгортаються через чотири роки після фіналу Exodus. Однак цього разу головною загрозою стануть не мутанти, а люди. Згідно з сюжетом, легендарний спартанець Хантер перетворився на жорстокого диктатора і проголосив себе "фюрером".

Відео дня

Головним героєм стане Мандрівник, перший повністю озвучений протагоніст у франшизі. Він має намір повалити Хантера і покласти край його диктатурі. У трейлері герой звинувачує колишнього спартанця у зраді власних ідеалів і обіцяє не зупинятися, поки режим не буде знищений.

4A Games, на відміну від багатьох іменитих розробників, не відмовилася від власного рушія – Metro 2039 базується на оновленому рушії 4A Engine. Новинка зробить ще більший акцент на сучасних технологіях, включаючи трасування променів.

Metro 2039 стане четвертою основною частиною серії після Metro 2033 (2010), Metro: Last Light (2013) і Metro Exodus (2019). Восени 2024 року вийшла Metro: Awakening ексклюзивно для пристроїв VR, однак її розробкою займалася не 4A Games, а студія Vertigo Games.

4A Games заявляла, що після повномасштабного вторгнення Росії студія переосмислила сюжет наступної частини серії. Автори зазначали, що теми пропаганди, тиранії, свободи і наслідків війни стали важливою частиною історії Metro 2039.

А вже 18 серпня 2026 року відбудеться реліз The Sinking City 2 – українського хоррора за мотивами оповідань Лавкрафта.

Вас також можуть зацікавити новини: