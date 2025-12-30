Steam назвав найпродаваніші і найпопулярніші ігри 2025: чим поповнити бібліотеку

Valve також нагадала про триваючий зимовий розпродаж, на якому можна купити найрізноманітніші ігри – від інді-проектів до ААА-хітів.

Valve, як і низка інших ігрових порталів, підбила глобальні підсумки 2025 року, опублікувавши статистику за найпопулярнішими тайтлами за весь рік.

Корпорація розповіла про найкращі ігри в Steam за розміром валового виторгу і за кількістю унікальних гравців. Під час складання списків використовувалися дані з 1 січня по 15 грудня 2025 року. Проєкти в кожній категорії вказані у випадковому порядку.

Найкращі ігри 2025 року за розміром валової виручки

Battlefield 6

ARC Raiders

PUBG: Battlegrounds

R.E.P.O.

Borderlands 4

Counter-Strike 2

Apex Legends

Monster Hunter Wilds

Schedule I

Call of Duty

Dota 2

Marvel Rivals

Відео дня

Найкращі новинки 2025 року за розміром валової виручки

Borderlands 4

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Civilization VII

Monster Hunter Wilds

ARC Raiders

Schedule I

Elden Ring Nightreign

Battlefield 6

Hollow Knight: Silksong

Dune: Awakening

Kingdom Come: Deliverance II

EA Sports FC 26

Найпопулярніші ігри за кількістю унікальних користувачів:

Peak

Left 4 Dead 2

Grand Theft Auto V

Terraria

R.E.P.O.

Apex Legends

Marvel Rivals

Delta Force

Counter-Strike 2

PUBG: Battlegrounds

Dota 2

Stardew Valley

Найпопулярніші ігри на Steam Deck

Baldur's Gate 3

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Balatro

Hades

Elden Ring

Hollow Knight

Cyberpunk 2077

Stardew Valley

Vampire Survivors

Red Dead Redemption 2

"Відьмак 3: Дике полювання"

Найкращі ігри з підтримкою контролера

Elden Ring Nightreign

Monster Hunter Wilds

It Takes Two

Hollow Knight

Red Dead Redemption 2

Black Myth: Wukong

Elden Ring

Split Fiction

Clair Obscur: Expedition 33

Skate.

Forza Horizon 5

Hollow Knight: Silksong

Найкращі VR-ігри року за кількістю унікальних користувачів:

Gorilla Tag

VRChat

Phasmophobia

No Man's Sky

ARK: Survival Evolved

Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades

Assetto Corsa

Half-Life Alyx

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

VTOL VR

Beat Saber

У Steam триває великий зимовий розпродаж, на якому можна вхопити хіти цього і минулих років за смачною ціною. УНІАН зібрав топ-10 хороших ігор, які можна купити дешевше за 100 грн.

Тим часом в Epic Games Store безкоштовно роздають одну з найнезвичайніших ігор останніх років. Головоломка Viewfinder стала лауреатом безлічі різних премій, зокрема й "Найкраща інді".

Вас також можуть зацікавити новини: