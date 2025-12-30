Steam назвав найпродаваніші і найпопулярніші ігри 2025: чим поповнити бібліотеку

Valve, як і низка інших ігрових порталів, підбила глобальні підсумки 2025 року, опублікувавши статистику за найпопулярнішими тайтлами за весь рік.
Корпорація розповіла про найкращі ігри в Steam за розміром валового виторгу і за кількістю унікальних гравців. Під час складання списків використовувалися дані з 1 січня по 15 грудня 2025 року. Проєкти в кожній категорії вказані у випадковому порядку.
Найкращі ігри 2025 року за розміром валової виручки
- Battlefield 6
- ARC Raiders
- PUBG: Battlegrounds
- R.E.P.O.
- Borderlands 4
- Counter-Strike 2
- Apex Legends
- Monster Hunter Wilds
- Schedule I
- Call of Duty
- Dota 2
- Marvel Rivals
Найкращі новинки 2025 року за розміром валової виручки
- Borderlands 4
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Civilization VII
- Monster Hunter Wilds
- ARC Raiders
- Schedule I
- Elden Ring Nightreign
- Battlefield 6
- Hollow Knight: Silksong
- Dune: Awakening
- Kingdom Come: Deliverance II
- EA Sports FC 26
Найпопулярніші ігри за кількістю унікальних користувачів:
- Peak
- Left 4 Dead 2
- Grand Theft Auto V
- Terraria
- R.E.P.O.
- Apex Legends
- Marvel Rivals
- Delta Force
- Counter-Strike 2
- PUBG: Battlegrounds
- Dota 2
- Stardew Valley
Найпопулярніші ігри на Steam Deck
- Baldur's Gate 3
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Balatro
- Hades
- Elden Ring
- Hollow Knight
- Cyberpunk 2077
- Stardew Valley
- Vampire Survivors
- Red Dead Redemption 2
- "Відьмак 3: Дике полювання"
Найкращі ігри з підтримкою контролера
- Elden Ring Nightreign
- Monster Hunter Wilds
- It Takes Two
- Hollow Knight
- Red Dead Redemption 2
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring
- Split Fiction
- Clair Obscur: Expedition 33
- Skate.
- Forza Horizon 5
- Hollow Knight: Silksong
Найкращі VR-ігри року за кількістю унікальних користувачів:
- Gorilla Tag
- VRChat
- Phasmophobia
- No Man's Sky
- ARK: Survival Evolved
- Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades
- Assetto Corsa
- Half-Life Alyx
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- VTOL VR
- Beat Saber
У Steam триває великий зимовий розпродаж, на якому можна вхопити хіти цього і минулих років за смачною ціною. УНІАН зібрав топ-10 хороших ігор, які можна купити дешевше за 100 грн.
Тим часом в Epic Games Store безкоштовно роздають одну з найнезвичайніших ігор останніх років. Головоломка Viewfinder стала лауреатом безлічі різних премій, зокрема й "Найкраща інді".