Steam назвав найпродаваніші і найпопулярніші ігри 2025: чим поповнити бібліотеку

Valve, як і низка інших ігрових порталів, підбила глобальні підсумки 2025 року, опублікувавши статистику за найпопулярнішими тайтлами за весь рік.

Корпорація розповіла про найкращі ігри в Steam за розміром валового виторгу і за кількістю унікальних гравців. Під час складання списків використовувалися дані з 1 січня по 15 грудня 2025 року. Проєкти в кожній категорії вказані у випадковому порядку.

Найкращі ігри 2025 року за розміром валової виручки

  • Battlefield 6
  • ARC Raiders
  • PUBG: Battlegrounds
  • R.E.P.O.
  • Borderlands 4
  • Counter-Strike 2
  • Apex Legends
  • Monster Hunter Wilds
  • Schedule I
  • Call of Duty
  • Dota 2
  • Marvel Rivals

Відео дня
Steam назвав найпродаваніші і найпопулярніші ігри 2025: чим поповнити бібліотеку

Найкращі новинки 2025 року за розміром валової виручки

  • Borderlands 4
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  • Civilization VII
  • Monster Hunter Wilds
  • ARC Raiders
  • Schedule I
  • Elden Ring Nightreign
  • Battlefield 6
  • Hollow Knight: Silksong
  • Dune: Awakening
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • EA Sports FC 26

Steam назвав найпродаваніші і найпопулярніші ігри 2025: чим поповнити бібліотеку

Найпопулярніші ігри за кількістю унікальних користувачів:

  • Peak
  • Left 4 Dead 2
  • Grand Theft Auto V
  • Terraria
  • R.E.P.O.
  • Apex Legends
  • Marvel Rivals
  • Delta Force
  • Counter-Strike 2
  • PUBG: Battlegrounds
  • Dota 2
  • Stardew Valley

Steam назвав найпродаваніші і найпопулярніші ігри 2025: чим поповнити бібліотеку

Найпопулярніші ігри на Steam Deck

  • Baldur's Gate 3
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong
  • Balatro
  • Hades
  • Elden Ring
  • Hollow Knight
  • Cyberpunk 2077
  • Stardew Valley
  • Vampire Survivors
  • Red Dead Redemption 2
  • "Відьмак 3: Дике полювання"

Steam назвав найпродаваніші і найпопулярніші ігри 2025: чим поповнити бібліотеку

Найкращі ігри з підтримкою контролера

  • Elden Ring Nightreign
  • Monster Hunter Wilds
  • It Takes Two
  • Hollow Knight
  • Red Dead Redemption 2
  • Black Myth: Wukong
  • Elden Ring
  • Split Fiction
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Skate.
  • Forza Horizon 5
  • Hollow Knight: Silksong

Steam назвав найпродаваніші і найпопулярніші ігри 2025: чим поповнити бібліотеку

Найкращі VR-ігри року за кількістю унікальних користувачів:

  • Gorilla Tag
  • VRChat
  • Phasmophobia
  • No Man's Sky
  • ARK: Survival Evolved
  • Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades
  • Assetto Corsa
  • Half-Life Alyx
  • The Elder Scrolls V: Skyrim VR
  • VTOL VR
  • Beat Saber

Steam назвав найпродаваніші і найпопулярніші ігри 2025: чим поповнити бібліотеку

У Steam триває великий зимовий розпродаж, на якому можна вхопити хіти цього і минулих років за смачною ціною. УНІАН зібрав топ-10 хороших ігор, які можна купити дешевше за 100 грн.

Тим часом в Epic Games Store безкоштовно роздають одну з найнезвичайніших ігор останніх років. Головоломка Viewfinder стала лауреатом безлічі різних премій, зокрема й "Найкраща інді".

Вас також можуть зацікавити новини: