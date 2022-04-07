Після звільнення Київщини весь світ побачив геноцид, який вчиняли російські кати над мирними українцями.

Українці можуть надіслати інформацію про окупантів, які чинили геноцид на Київщині. Повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі можна у чатботі єВорог.

Про це повідомило у Facebook Міністерство цифрової трансформації.

"Після звільнення Київщини весь світ побачив геноцид, який вчиняли російські кати над мирними українцями. Зло має бути покаране, а життя кожного із цих нелюдів, які продовжують існувати, — перетворитися на пекло" - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що всі, кому вдалося зафіксувати на фото, відео або на кадрах із системи відеоспостереження "обличчя російських потвор", що чинили геноцид у містах на Київщині, можуть надсилати усю інформацію в новий розділ чатботу єВорог.

В Мінцифри кажуть, що завдяки цій інформації ті, хто чинив геноцид на Київщині, стануть "відомими"‎. На окупантів чекає "вічне клеймо на всю їхню родину та нащадків".

Як повідомити про вбивць у чатботі єВорог - інструкція

У чатбот єВорог можна перейти із головного екрана застосунку "Дія" або за посиланням https://t.me/evorog_bot;

У боті потрібно авторизуватися, це робиться через "Дію";

Після авторизації потрібно обрати категорію "Вбивці в Бучі, Ірпені, Гостомелі";

Далі можна обрати місто та надіслати усю інформацію: геолокацію, фото/відео та опис.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українцям нагадали, як розпізнати ворожу техніку та повідомити про неї ЗСУ.

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