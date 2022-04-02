Ворожа техніка агресора переважно болотного кольору, інколи з червоною зіркою або георгіївською стрічкою та маркуванням сірого чи білого кольору.

Міністерство цифрової трансформації підготувало роз’яснення, як розпізнати ворожу техніку та повідомити про її місце розташування Збройним силам України.

Про це повідомила прес-служба Мінцифри.

"Ворожа техніка агресора переважно болотного кольору, інколи з червоною зіркою або георгіївською стрічкою та маркуванням сірого чи білого кольору. Запам'ятовуйте ці позначки на зображенні. Вони вам допоможуть розпізнати ворога. Також, якщо ви перебуваєте на безпечній відстані від окупантів, негайно повідомляйте про їхнє місцерозташування ЗСУ через чатбот єВорог. Ваша оперативна інформація допоможе ЗСУ відстежити переміщення окупантів та знешкодити їх", - йдеться в повідомленні.

Водночас, у Мінцифри нагадали, що викладати у мережу пересування техніки Збройних сил України суворо заборонено - це може допомогти ворогові.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого близько 5:00 ранку Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

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