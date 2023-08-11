Google працює над автопереключенням аудіо і спільним використанням інтернету між прив'язаними до акаунту девайсами

Google готує більш тісну інтеграцію Android-пристроїв, які прив'язані до одного облікового запису. Щось подібне існує в екосистемі Apple.

Як повідомляє портал Android Authority, дане нововведення передбачає зв'язок декількох пристроїв, які авторизовані в одному акаунті Google. Після синхронізації девайсів доступні дві опції:

Call switching – автоматичне перемикання між підключеними пристроями під час виклику;

– автоматичне перемикання між підключеними пристроями під час виклику; Internet sharing – спрощене налаштування особистої точки доступу на пов'язаних пристроях.

Формулювання функції перемикання дзвінків передбачає, що користувач може прийняти дзвінок на одному телефоні та перенести його на інший пов'язаний телефон чи планшет. А у випадку з Internet sharing, ймовірно, йдеться про автоматичне підключення до точки доступу без необхідності введення пароля.

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Очікується, що ці нововведення будуть управлятися через розділ "Налаштування" → Google → "Пристрої та загальний доступ". Зараз фішка тестується в беті Android 14, а повноцінний реліз очікується восени.

Щось схоже вже давно є в iOS. Так, здійснювати і приймати дзвінки можна не тільки з iPhone, але і з iPad або Mac, зареєстрованих в тому ж Apple ID, а при роздачі інтернету з iPhone на Mac не потрібно вводити пароль.

Також з цікавого в Android 14 обіцяють режим відеореєстратора, можливість видаляти встановлені додатки і аналіз "здоров'я" акумулятора, як на iOS.

Першими ОС отримають пристрої Pixel і Samsung Galaxy. А вже зараз бета-версію Android 14 можна перевірити на смартфонах Google. Раніше УНІАН зібрав всі (підтверджені на сьогодні) смартфони, які зможуть оновитися до Android 14.

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