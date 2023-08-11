Google отримав інтеграцію між пристроями в стилі Apple / фото REUTERS

Google готує більш тісну інтеграцію Android-пристроїв, які прив'язані до одного облікового запису. Щось подібне існує в екосистемі Apple. 

Як повідомляє портал Android Authority, дане нововведення передбачає зв'язок декількох пристроїв, які авторизовані в одному акаунті Google. Після синхронізації девайсів доступні дві опції:  

  • Call switching – автоматичне перемикання між підключеними пристроями під час виклику;
  • Internet sharing  спрощене налаштування особистої точки доступу на пов'язаних пристроях.

Формулювання функції перемикання дзвінків передбачає, що користувач може прийняти дзвінок на одному телефоні та перенести його на інший пов'язаний телефон чи планшет. А у випадку з Internet sharing, ймовірно, йдеться про автоматичне підключення до точки доступу без необхідності введення пароля.

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Очікується, що ці нововведення будуть управлятися через розділ "Налаштування" → Google → "Пристрої та загальний доступ". Зараз фішка тестується в беті Android 14, а повноцінний реліз очікується восени.

Щось схоже вже давно є в iOS. Так, здійснювати і приймати дзвінки можна не тільки з iPhone, але і з iPad або Mac, зареєстрованих в тому ж Apple ID, а при роздачі інтернету з iPhone на Mac не потрібно вводити пароль.  

Також з цікавого в Android 14 обіцяють режим відеореєстратора, можливість видаляти встановлені додатки і аналіз "здоров'я" акумулятора, як на iOS.

Першими ОС отримають пристрої Pixel і Samsung Galaxy. А вже зараз бета-версію Android 14 можна перевірити на смартфонах Google. Раніше УНІАН зібрав всі (підтверджені на сьогодні) смартфони, які зможуть оновитися до Android 14.

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