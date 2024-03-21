Компанія вже надала деяким корпоративним клієнтам демоверсію найбільш просунутого чат-бота.

Стартап OpenAI знаходиться на порозі наступного прориву в ШІ-технологіях. На літо 2024 року заплановано запуск ChatGPT-5, нової версії найбільш просунутого чат-бота.

Згідно з даними Business Insider, розробники вже надали тестову версію моделі деяким корпоративним клієнтам. "Це дійсно добре, істотно краще, ніж GPT-4", – сказав один зі співрозмовників, якому довелося протестувати останню розробку OpenAI.

Наразі GPT-5 перебуває на етапі навчання. Нейромережа навчається на величезних наборах даних, зібраних з інтернету, імітуючи діалогову модель спілкування людини. Після почнуться перевірки безпеки моделі, які включають ретельне оцінювання для виявлення та усунення токсичності, забобонів та інших небажаних характеристик.

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OpenAI оновила ChatGPT до мовної моделі GPT-4 у березні 2023 року. Чат-бот навчився розуміти не тільки текст, а й розпізнавати зображення – і може пояснити навіть значення мемів. У листопаді компанія випустила проміжну версію GPT-4 Turbo зі збільшеним розміром контексту та більш свіжою базою знань.

За словами розробників, GPT-5 обіцяє революцію у сфері штучного інтелекту. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний зрозуміти й виконати будь-яке завдання, яке люди зможуть придумати. Це робить його невідмінним від людини за своїми можливостями.

ЗМІ писали, що OpenAI на певному етапі навіть відклала навчання GPT-5, оскільки компанія була стурбована безпекою людства. Опинившись "не в тих руках", він несе реальну небезпеку, говорив Сем Альтман, керівник OpenAI.

Нагадаємо, раніше цього року творці ChatGPT представили нейромережу для генерації відеороликів за текстом. Головна відмінність Sora від схожих моделей полягає в тому, що вона генерує цілі відео відразу, замість того, щоб об'єднувати їх покадрово.

А найближчими роками на ринку почнуть з'являтися новий тип гаджетів, в основі яких лежать ШІ-технології. До них належать міні-проектор Humane AI Pin і міні-смартфон Rabbit R1.

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