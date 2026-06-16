Названо 5 найкращих процесорів для збірки бюджетного ігрового ПК у 2026 році

Ключовими факторами вибору залишаються ціна, енергоефективність та реальна ігрова продуктивність, а не лише кількість ядер.

Експерти авторитетного порталу Tom’s Hardware оновили рейтинг найкращих процесоріву бюджетному сегменті, кі можна придбати влітку 2026 року. Ключовими факторами вибору залишаються ціна, енергоефективність і реальна ігрова продуктивність, а не тільки кількість ядер.

Через тривале зростання цін на комплектуючі до категорії бюджетних CPU тепер потрапили моделі до 200 доларів, хоча раніше цей поріг був помітно нижчим. Різке зростання вартості оперативної пам'яті DDR5 стало однією з головних перешкод для складання недорогих ПК.

Intel Core Ultra 5 250K Plus (~11 000 грн) – найкращий за сукупністю всіх характеристик. Процесор на архітектурі Arrow Lake пропонує 18 ядер, частоту до 5,3 ГГц, 60 МБ кешу L2/L3, а також хороше поєднання продуктивності в іграх та багатопотоковості.

(~11 000 грн) – найкращий за сукупністю всіх характеристик. Процесор на архітектурі Arrow Lake пропонує 18 ядер, частоту до 5,3 ГГц, 60 МБ кешу L2/L3, а також хороше поєднання продуктивності в іграх та багатопотоковості. Ryzen 5 7600X3D (~13 000 грн) – найдоступніший X3D-процесор на ринку. Він поєднує 6 ядер, 12 потоків і величезний кеш об'ємом 96 МБ, пропонуючи ігровий рівень флагманів минулого покоління за скромний бюджет.

(~13 000 грн) – найдоступніший X3D-процесор на ринку. Він поєднує 6 ядер, 12 потоків і величезний кеш об'ємом 96 МБ, пропонуючи ігровий рівень флагманів минулого покоління за скромний бюджет. Ryzen 5 5600 (~7 000 грн) – для власників старих систем. Цей 6-ядерний процесор працює на сокеті AM4 і офіційно підтримує пам'ять стандарту DDR4, що робить його оптимальним варіантом для апгрейду старих систем на Ryzen першого покоління.

Intel Core i3-14100F (~5 000 грн) – найбюджетніший вибір. Завдяки високій одноядерній продуктивності він здатний перевершити практично будь-який процесор початкового рівня в іграх, залишаючись при цьому ефективним.

Ryzen 5 5600GT (~8 000 грн) – найкращий гібридний процесор. Це оптимальний варіант для тих, хто не планує купувати дискретну відеокарту, і кому достатньо 1080p-геймінгу на низьких налаштуваннях.

Відео дня

Раніше AMD оголосила, що перевипустить процесор Ryzen 7 5800X3D на честь десятиріччя сокета AM4. Останнім часом він зник з продажу, а ціни на решту екземплярів помітно зросли.

Тим часом компанія Nvidia представила лінійку топових ARM-чіпів, що поєднують процесор і відеокарту. Корпорація обіцяє продуктивність рівня RTX 5070 і автономність рівня MacBook.

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