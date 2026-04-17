AMD поверне у продаж найкращий процесор для платформи AM4: коли чекати

Характеристики залишаться без змін, а "новинку" випустять у другому кварталі 2026 року.

AMD готує повернення одного з найпопулярніших ігрових процесорів – Ryzen 7 5800X3D. Новинку перевипустять у вигляді спеціальної версії AM4 10th Anniversary Edition, приуроченої до 10-річчя платформи AM4.

За даними TechPowerUp, випуск планується у 2-му кварталі 2026 року. Йдеться про той самий процесор на архітектурі Zen 3 з технологією 3D V-Cache, який свого часу став найкращим рішенням для ігор на платформі AM4.

Судячи з витоків, ювілейна версія не отримає технічних поліпшень. Вона повністю повторюватиме оригінальний процесор:

8 ядер і 16 потоків

частота до 4,5 ГГц

100 МБ кешу

TDP 105 Вт

5800X3D виділяється серед усіх процесорів AMD величезним об'ємом кешу L3: тут його 96 МБ, що дає помітний приріст FPS в іграх. Раніше в найтоповіших десктопних чіпах "червоних" обсяг кешу не перевищував 64 МБ. Однак з часом процесор зник з продажу, а ціни на решту екземплярів помітно зросли.

Ціна "новинки" поки що невідома. Рекомендована ціна AMD 5800X3D на момент виходу в 2022 році становила $449.

AMD продовжує час від часу випускати процесори на старому сокеті AM4, щоб не змушувати користувачів міняти материнську плату. Минулого року компанія представила бюджетний Ryzen 5 5500X3D для ігрового ПК середнього рівня.

Якщо вірити підрахункам Steam, процесори AMD сьогодні використовують понад 44% ПК-геймерів, що є рекордним показником. Тоді як частка комп'ютерів на базі Intel відповідно опустилася нижче 55%.

