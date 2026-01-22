Про дешеві SSD можна забути, обсяг 2026 року вже розпроданий, - виробник

Експерти вважають, що ціни на твердотільні накопичувачі залишатимуться високими щонайменше до 2027 року.

Один з найбільших виробників NAND-пам'яті, компанія Kioxia, повідомила, що їхні виробничі потужності на 2026 рік вже повністю розпродані через бум ШІ, і ринок увійшов у період високих цін.

В інтерв'ю Digital Daily керівний директор Kioxia підкреслив, що ціни зросли більш ніж на 30% в річному вираженні, а тенденція з дефіцитом збережеться мінімум до 2027 року. "Ера дешевих SSD об'ємом 1 ТБ за 40-50 доларів закінчилася", –додаввін.

Це безпосередньо відбилося і на споживчих цінах. Ціни на SSD вже злетіли майже вдвічі, відзначають ЗМІ. Наприклад, M.2 NVMe накопичувач Crucial P310 об'ємом 1 ТБ зараз можна купити за 106 доларів, хоча на початку осені 2025 року ціна становила $59.

Основною причиною дефіциту Kioxia та інших брендів є вибуховий попит на флеш-пам'ять для нейромережевих дата-центрів. Компанії, які розробляють і використовують ШІ, закуповують величезні обсяги NAND-пам'яті, залишаючи менше компонентів для звичайних споживачів.

Тим часом деякі SSD-накопичувачі на 8 ТБ подорожчали до такої міри, що їхня ціна в перерахунку на грам перевищила вартість чистого золота. Трохи краще йдуть справи з SSD на 4 ТБ, проте вони швидко дорожчають і зникають з полиць магазинів.

