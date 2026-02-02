Steam показав середньостатистичний комп'ютер ПК-геймера у 2026 році

RTX 4060, RTX 3060 і RTX 4060 Laptop – найпоширеніші відеокарти серед користувачів Steam.

Steam опублікував щомісячне опитування користувачів щодо їхнього заліза. Ці дані збираються автоматично на основі конфігурацій ПК, а гравцеві лише зрідка пропонується підтвердити згоду на їх передачу.

У категорії відеокарт знову відбулася зміна лідера – GeForce RTX 4060 випередила RTX 3060 і вийшла на першу сходинку. Частка прискорювачів становить 4,16% і 4,11% відповідно. RTX 4060 Laptop замикає топ-3 з часткою 3,79%.

Цікава картина склалася з розподілом між виробниками. Рішення Nvidia встановлені у понад 73% користувачів Steam, між тим частка відеокарт AMD становить лише 18%. Власників Intel поки набралося всього 8%.

Відео дня

Серед операційних систем продовжує лідирувати Windows 11, частка якої досягла 66,71%. На другому місці залишається Windows 10, яку в 2026 році використовують менше ніж 27% ПК-геймерів. Раніше Microsoft офіційно припинила підтримку "десятки".

З іншого можна відзначити зростання популярності процесорів AMD (до 44,4%), VR-гарнітури Meta Quest 3 (до 28%), а також все ще високу частку 1080p-моніторів (52,59%). З повною статистикою Steam по залізу можна ознайомитися за посиланням.

Раніше стало відомо, що через дефіцит пам'яті Nvidia скорочує випуск відеокарт з 16 ГБ пам'яті і скасовує серію GeForce RTX 50 Super, Sony переносить вихід PS6 на пару років, а дешеві SSD можуть піти в минуле.

УНІАН зібрав 10 найбільш очікуваних ігор 2026 року, які отримають український переклад. Серед них не тільки інді та ігри від українських розробників, а й гаряче очікувані сиквели успішних серій.

