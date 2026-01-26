Вихід PS6 затримається 'сильніше, ніж очікувалося': Sony продовжить життєвий цикл PS5

Якщо раніше вважалося, що PlayStation 6 може вийти в 2027–2028 роках, то тепер ця дата виглядає все менш імовірною.

Зростаюча криза на ринку пам'яті та проблеми з ланцюжком поставок можуть призвести до того, що Sony продовжить життєвий цикл PS5, а вихід наступного покоління PlayStation 6 затримається "сильніше, ніж очікувалося".

За новими даними аналітиків, якщо раніше прогнози вказували на середину десятиліття, то тепер запуск PS6 зміщується до 2028-2029 років. В умовах, коли оперативна пам'ять та SSD істотно подорожчали, у Sony навряд чи вийде випустити нову ігрову консоль за прийнятною для масового покупця ціною, тому є сенс почекати більш сприятливого моменту.

Фінансові показники ігрового підрозділу Sony теж відіграють свою роль. Продажі PlayStation 5 залишаються стабільними через 5 років з моменту виходу, а попит на ігри для консолі як і раніше дуже високий. У подібних умовах виробнику немає особливої необхідності поспішати з запуском нового покоління і ризикувати усталеною екосистемою.

Крім того, в індустрії часто висловлюється думка, що поточне покоління консолей ще не розкрило себе повною мірою. На PlayStation 5 досі не вийшли найочікуваніші проєкти, які традиційно визначають епоху, як-от GTA 6, Intergalactic: The Heretic Prophet і The Witcher 4. Ці релізи можуть продовжити актуальність PS5 аж до 2030 року, вважають в Sony.

Що стосується технічного аспекту майбутньої консолі, Sony вже розкрила ряд нових технологій, які ляжуть в основу Playstation 6, включаючи поліпшені ядра обробки графіки, виділені нейронні масиви і системи стиснення даних. Компанія також працює з AMD над спеціалізованим чіпом з підтримкою ШІ, який повинен підвищити продуктивність наступної консолі в порівнянні з поточними моделями.

Раніше з'явилася інформація, що відеокарти наступного покоління Nvidia та AMD можуть затриматися до 2028 року через кризу на ринку пам'яті. Крім того, Nvidia може й зовсім скасувати серію RTX 50 SUPER через брак пам'яті GDDR7 на 3 ГБ.

