У Xiaomi вийшов дуже бюджетний ігровий монітор із частотою 300 Гц (фото)

У новинці IPS-панель на 25 дюйми з Full HD-роздільною здатністю і часом відгуку 1 мс.

Xiaomi випустила бюджетний монітор для геймерів Redmi G25 (2026). Він підтримує частоту оновлення зображення 300 Гц, але при цьому коштує всього 699 юанів (близько 100 доларів), пише NotebookCheck.

За ці гроші покупці отримують 24,5-дюймову IPS-панель з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів і часом відгуку 1 мс. Монітор підтримує 100% колірної гами sRGB і має калібрування зі значенням ΔE менше 2 одиниць для точної передачі кольорів.

У характеристиках також заявлені кути огляду 178 градусів, яскравість до 400 ніт з підтримкою HDR і технологія Adaptive Sync, яка зменшує розриви зображення в динамічних сценах. Для підключення є два порти: HDMI 2.0 і DisplayPort 1.4. Також передбачено настінне кріплення.

За заявою виробника, пристрій пройшов сертифікацію TUV Low Blue Light для зниження інтенсивності синього кольору та оснащений функцією DC-Dimming для зменшення мерехтіння.

Поки що монітор доступний тільки в Китаї, але Xiaomi зазвичай пізніше виводить подібні моделі і на глобальний ринок під брендом Xiaomi Gaming Monitor.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, 50% ПК-геймерів все ще використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. У свою чергу, на 2К перейшло всього 20% геймерів. Найпопулярнішою відеокартою в березні 2026 року є RTX 3060.

