Valve зняла з виробництва найдешевшу версію Steam Deck через кризу пам'яті

LCD-версія пропонувалася за 399 доларів, на 150 доларів дешевше OLED-модифікації.

Valve згортає виробництво і продажі Steam Deck з LCD-дисплеєм і накопичувачем на 256 гігабайт. Це найдоступніша версія портативної ігрової консолі в асортименті компанії, вона продавалася за $399.

Базова версія Steam Deck вже не продається через магазин самої Valve у США, хоча її ще можна знайти в інших регіонах і в партнерів компанії, які розпродають складські запаси.

Тепер для купівлі доступна тільки OLED-модифікація Steam Deck. З одного боку, вона у всьому краща за LCD, оскільки, крім дисплея, у неї величезна кількість поліпшень, зокрема по автономності. З іншого, різниця в ціні становить 150 доларів/євро.

При цьому компанія продовжить випускати оновлення SteamOS для всіх власників версії з LCD-дисплеєм.

У Windows Central пишуть, що однією з причин зняття Steam Deck LCD з виробництва стала несприятлива ситуація на ринку пам'яті – продавати консоль за колишньою ціною банально стало невигідно.

Новий Steam Deck поки що навіть не на горизонті. Valve не раз говорила, що відкладає друге покоління кишенькового ПК, очікуючи принаймні 50% стрибка в продуктивності. Нещодавнє тестування Digital Foundry показало, що Steam Deck вже не справляється із запуском сучасних ААА-ігор.

На початку 2026 року Valve випустить одразу три нові пристрої: міні-ПК Steam Machine з упором на геймінг, VR-гарнітуру Steam Frame і оновлений геймпад Steam Controller. Ціни компанія поки не повідомила.

