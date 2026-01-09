Європейський ритейлер розкрив ціну Steam Machine: вона значно вища, ніж очікувалося

Раніше Valve вже підтвердила, що не збирається продавати пристрій собі в збиток.

У листопаді компанія Valve представила нову ігрову консоль Steam Machine, яка надійде в продаж на початку цього року. Деякі закордонні магазини вже почали додавати пристрій до своїх каталогів, причому разом із цінами – і вони значно вищі за очікувані, пише ScreenRant.

Вартість Steam Machine в Чехії:

Версія на 512 ГБ – 19 826 чеських крон (~800 євро, 40 000 грн).

Версія на 2 ТБ – 22 305 чеських крон (~920 євро, 46 000 грн).

Такі цифри ставлять Steam Machine в ціновий діапазон, значно вище PlayStation 5 Pro або Xbox Series і передбачуваних 700 доларів, про які аналітики ринку твердили з дня анонсу Steam Machine.

Відео дня

У коментарях на Reddit багато хто висловив розчарування: геймери кажуть, що за такою ціною новинку важко назвати привабливою в порівнянні з аналогічними варіантами вибору між консоллю і збіркою власного ПК. Деякі навіть заявляють, що воліли б вкласти додаткові $500–$700 в традиційний настільний комп'ютер.

Сама Valve поки офіційно не підтвердила ці ціни, але раніше в компанії говорили, що Steam Machine буде не з дешевих. Компанія не планує продавати приставку собі в збиток, як це робить Playstation і Xbox.

Продажі Steam Machine заплановані на початок 2026 року, проте точна дата поки не названа. Valve обіцяє 4К/60 з FSR в більшості ігор, дуже тиху роботу і купу стильних змінних панелей.

Разом зі Steam Machine на ринку з'явиться VR-гарнітура Steam Frame і геймпад Steam Controller. А ось Steam Deck 2 в найближчому майбутньому чекати не варто.

Вас також можуть зацікавити новини: