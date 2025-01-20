Найвідомішою несправністю топових відеокарт Nvidia минулого покоління стали кабелі живлення, що плавилися та не витримували потужностей залізяки. Хоча насправді більшість таких випадків виникала через кабелі, не до кінця вставлені в блок живлення.
MSI опрацювала цю проблему і представила "посилені" кабелі живлення з жовтим кінцем, які надійно фіксуються в модульному блоці живлення. Цікаво, що такі дроти будуть класти тільки в комплекті з RTX 5070 Ti, RTX 5080 і RTX 5090, звичайна RTX 5070 поки що буде поставлятися зі звичайними кабелями.
Також завдяки цьому анонсу стало відомо, що RTX 50 все ще використовує 8-пінові кабелі з переходом на конектор 12V-2x6. У RTX 5070 буде 2 8-пінових кабелі, у RTX 5070 Ti і 5080 по 3, а у RTX 5090 цілих 4. У RTX 4090 теж було 4 таких кабелі, але при цьому її енергоспоживання було на 125 Ват нижче, ніж у новинки.
Раніше ми розповідали, що ціна RTX 5090 в Європі може доходити до 3000 євро. Це майже вдвічі дорожче за рекомендовану ціну в США.
Також нещодавно стало відомо, що в китайській версії RTX 5090 буде заборона на майнінг, розгін і навіть використання відеокарти в системі з декількома GPU.