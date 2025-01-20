Новинка буде поставлятися в комплекті з RTX 5070 Ti, RTX 5080 і RTX 5090.

Найвідомішою несправністю топових відеокарт Nvidia минулого покоління стали кабелі живлення, що плавилися та не витримували потужностей залізяки. Хоча насправді більшість таких випадків виникала через кабелі, не до кінця вставлені в блок живлення.

MSI опрацювала цю проблему і представила "посилені" кабелі живлення з жовтим кінцем, які надійно фіксуються в модульному блоці живлення. Цікаво, що такі дроти будуть класти тільки в комплекті з RTX 5070 Ti, RTX 5080 і RTX 5090, звичайна RTX 5070 поки що буде поставлятися зі звичайними кабелями.

Також завдяки цьому анонсу стало відомо, що RTX 50 все ще використовує 8-пінові кабелі з переходом на конектор 12V-2x6. У RTX 5070 буде 2 8-пінових кабелі, у RTX 5070 Ti і 5080 по 3, а у RTX 5090 цілих 4. У RTX 4090 теж було 4 таких кабелі, але при цьому її енергоспоживання було на 125 Ват нижче, ніж у новинки.

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Раніше ми розповідали, що ціна RTX 5090 в Європі може доходити до 3000 євро. Це майже вдвічі дорожче за рекомендовану ціну в США.

Також нещодавно стало відомо, що в китайській версії RTX 5090 буде заборона на майнінг, розгін і навіть використання відеокарти в системі з декількома GPU.

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