Названо найкращі комбінації процесора та відеокарти для ігрового ПК у 2026 році

На тлі триваючого дефіциту вибір комплектуючих став складнішим, але зібрати збалансовану ігрову систему все ще реально.

Редакція авторитетного ресурсу PC Gamer представила оновлений гайд зі збірки ігрового ПК, в якому зібрані найбільш вдалі поєднання процесора та відеокарти в умовах триваючого дефіциту пам'яті. Дані актуальні станом на червень 2026 року.

Список розбитий за різними бюджетами та очікуваною якістю графіки: 1080p, 2K і 4K.

Бюджетна збірка

Сьогодні найдоступніша збірка вже виходить за умовний поріг у 1000 доларів через подорожчання пам'яті. В її основі використовується процесор AMD Ryzen 7 7600X та відеокарта GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ.

Відео дня

Також у такий комп'ютер можна додати 16 ГБайт оперативної пам'яті DDR5 та SSD на 1 ТБ. З охолодженням впорається кулер Peerless Assassin 120 SE Dual. Така система орієнтована на комфортний геймінг у 1080p з високими налаштуваннями графіки.

Середній рівень

Збірка середнього класу вкладається приблизно в бюджет до $2000. Тут використовується процесор AMD Ryzen 7 7700X і відеокарта GeForce RTX 5070 з 12 ГБ VRAM, а також SSD на 2 ТБ.

Витрачати гроші на 32 ГБ ОЗУ особливого сенсу немає, оскільки для 1440p, як і раніше, цілком вистачає 16 ГБ.

Топова збірка

Флагманська конфігурація оцінюється приблизно в 5000 доларів і вище. До її складу входять процесор AMD Ryzen 7 9800X3D і відеокарта GeForce RTX 5080. Як і RTX 5090, вона витримує практично всі сучасні ігри в 4K, але коштує вдвічі дешевше.

Також у такий комп'ютер фахівці радять додати 32 ГБ ОЗУ DDR5, материнську плату MSI MAG X870E Tomahawk та 360-міліметрову водяну систему охолодження Light Loop BW022.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, понад 52% ПК-геймерів, як і раніше, використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Тоді як лідером у сегменті відеокарт залишається GeForce RTX 3060.

Нагадаємо, на початку червня Nvidia представила суперчіп, що поєднує процесор і відеокарту. Корпорація обіцяє продуктивність рівня RTX 5070 і автономність рівня MacBook.

Вас також можуть зацікавити новини: