Це надовго: виробник розповів, скільки ще триватиме дефіцит пам'яті

Виробники все частіше перенаправляють потужності на випуск дорожчих чипів HBM, необхідних для навчання ШІ, що знижує випуск звичайної DRAM.

Дефіцит мікросхем оперативної пам'яті DRAM у світі може зберегтися щонайменше до другої половини 2028 року. Про це заявив тайванський виробник Nanya Technology, пояснивши ситуацію різким зростанням попиту на пам'ять для систем штучного інтелекту.

Сьогодні виробники все частіше перенаправляють потужності на випуск більш дорогих і затребуваних чіпів HBM, що використовуються в прискорювачах ШІ, що знижує випуск звичайної DRAM, пише Taipei Times.

За словами президента компанії, пік кризи триватиме до 2-го або 3-го кварталу 2027 року. Причина в тому, що нові виробничі потужності з випуску DRAM вводяться дуже повільно, тому глобальна пропозиція не встигає за зростаючим попитом з боку технологічної індустрії.

Відео дня

Це свідчить про те, що ринок фактично повністю перейшов на бік продавців. При цьому внутрішні прогнози самих виробників вказують на те, що дефіцит може тривати до 2029 року, а в більш довгостроковій перспективі – навіть протягом цілого десятиліття.

Аналітики Nanya також очікують подальше зростання цін на пам'ять протягом декількох найближчих кварталів і, швидше за все, кінця року. Згідно з прогнозами компанії, через ШІ-бум на частку високошвидкісної пам'яті HBM в 2026 році припадатиме 10% від загального світового обсягу виробництва DRAM – у порівнянні з 7% в 2025 і 4% в 2024 році.

Щоб збільшити пропозицію, Nanya вже запустила будівництво заводу, який випускатиме пам'ять стандартів DDR5, DDR4 і LPDDR4. Однак він буде готовий не раніше 2027 року. До того ж, фабрика не зможе відразу ж почати виробляти пам'ять – вона відкриється лише наприкінці наступного року, коли встановлять все обладнання та отримають дозволи.

Нагадаємо, в 2025-2026 роках світ зіткнувся з серйозним дефіцитом оперативної пам'яті (DRAM), викликаним вибуховим зростанням потреб центрів обробки даних та ШІ. Дефіцит призвів до зростання цін у 5–10 разів, а слідом за оперативкою подорожчали й інші ПК-комплектуючі: від SSD і відеокарт до материнських плат і кулерів.

Собівартість виробництва електроніки теж зростає, тому нові моделі смартфонів, ноутбуків та іншої техніки помітно подорожчають цього року. Напередодні Xiaomi закликала готуватися до подорожчання їхніх смартфонів.

Вас також можуть зацікавити новини: