ПК-геймери люблять полювати на чудовиськ, мережеві шутери та "рогалики".

У магазині Steam оновився список очікуваних ігор, які додали до свого "вішлиста" найбільше користувачів. У грудні якихось крупних релізів не очікується, тому ігровий світ із нетерпінням чекає на 2025 рік.

Лідером стала Monster Hunter Wilds – нова гра в серії про полювання на чудовиськ, яка побачить світ уже 28 лютого. Але пограти в неї вийде не всім: системні вимоги в екшена досить суворі.

На другому місці розташувався Deadlock, MOBA-шутер, схожий за своєю ідеєю на інший хіт компанії, Dota 2. Поки що невідомо, коли гра отримає повноцінний реліз. Закритий ранній білд гри все ще поширюється через запрошення.

Відео дня

Третю сходинку посів Hollow Knight: Silksong. Сиквел вже культової "метроідванії" мав з'явитися ще у 2023 році, проте цього не сталося. Сьогодні гра все ще не має дати виходу, а її розробники практично не виходять на зв'язок.

10 найочікуваніших ігор 2025 року за версією Steam

Monster Hunter Wilds; Deadlock; Hollow Knight: Silksong; Sid Meier's Civilization VII; inZOI; ARK 2; Light No Fire; Arena Breakout: Infinite; Unrecord; Dune: Awakening.

Нагадаємо, в ніч із 12 на 13 грудня відбудеться премія The Game Awards, або як її ще називають ігровий "Оскар". Журналісти натякають, що цього року на нас чекає щось грандіозне. За чутками, покажуть новий трейлер ГТА 6.

Свіже опитування Steam показало, що на якому ПК грає більшість геймерів планети у 2024 році. Найпопулярнішою відеокартою є GeForce RTX 3060, а колись лідер GTX 1060 вперше вилетів із топ-10.

Вас також можуть зацікавити новини: