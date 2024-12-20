Головна героїня Наое буде найшвидшим асасином в історії серії.

Assassin's Creed Shadows продовжує позиціонувати себе як найбільш інноваційна частина серії. Цього разу творчий директор проєкту Джонатан Дюмон трохи розповів про одну з головних героїнь гри синобі Наое.

В інтерв'ю виданню Entertainment Weekly Дюмон поділився, що Наое - найменший і найшвидший асасин, який тільки був у серії. Дівчина не надто сильна фізично, тому геймплей за неї будуватиметься від стелсу. Наое носить із собою повно гаджетів для прихованого проходження, тож їй не доведеться занадто часто битися:

"Наое - найшвидший асасин, якого ми коли-небудь робили. Вона дуже швидко бігає, у неї багато пристосувань для скритності, щоб їй не доводилося часто битися. Ми хотіли задовольнити потреби гравців, які прийдуть у гру за ніндзя-асасином."

Стиль пересування Наое Дюмон порівняв із "бігом Наруто", коли герой нахиляє тулуб вперед, а руки закидає назад: "Фанати аніме зможуть навіть бігати як Наруто: нахилившись уперед, зігнувши руки назад, спринтерський біг на повній швидкості. У нас є забіги по верхівках будівель, які трохи нагадують це."

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Також Джонатан трохи розповів про сюжет гри за Наое. Дівчина виховувалася у віддаленому від цивілізації селі з гіперопікаючим батьком, який не випускав її у зовнішній світ, але водночас навчав технікам ніндзя. У якийсь момент Наое з'ясує, що її сім'я не просто належить до клану сінобі, а є частиною більшого ордену Асасинів. З цього моменту дівчина-асасин намагатиметься змінити свою рідну Японію, яку роздирає війна.

У Наое запальний характер, але що стосується навичок скритності та виживання, то Дюмон порівнює її з пантерою, яка вистежує свою здобич.

Реліз Assassin's Creed Shadows заплановано на 14 лютого. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

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