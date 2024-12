Тепер датою релізу значиться 4 лютого 2025 року замість 11 лютого.

Автори Kingdom Come: Deliverance 2 оголосили в соцмережах про перенесення гри на 4 лютого 2025-го – тепер гаряче очікувана RPG вийде на тиждень раніше. Нагадаємо, до цього реліз тайтла очікувався 11-го числа того ж місяця.

Також розробники пообіцяли випустити новий сюжетний трейлер гри вже 5 грудня разом із системними вимогами для ПК і характеристиками тайтла на консолях.

В очікуванні трейлера геймери можуть оцінити нову демонстрацію ігрового процесу з коментарями від IGN. За цей час можна побачити вступну сцену з облогою фортеці, міні-гру в кістки, діалоги та погладжування собаки.

Перенесення Kingdom Come: Deliverance 2 на тиждень раніше допоможе уникнути зайвої конкуренції в "завантаженому" лютому, коли також вийдуть Assassin's Creed Shadows, Sid Meier's Civilization VII, Avowed, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii і Monster Hunter Wilds.

Оригінальна Deliverance, що вийшла 2018 року, у багатьох геймерів вважається однією з найкращих та історично правдивих Action-RPG. Гру полюбили за опрацьовані рольові елементи, реалістичні ігрові механіки та автентичний середньовічний побут.

Автори Deliverance 2 називають гру ідеальним сиквелом, у якому реалізують усі ідеї, відкинуті під час роботи над оригіналом через брак бюджету та брак досвіду. Також у грі буде офіційна українська локалізація.

