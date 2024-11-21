Реліз Avowed відбудеться 18 лютого 2025 року. Гра вийде на ПК і Xbox Series, а також буде доступна в підписці Game Pass.

Зарубіжні видання поділилися фінальними прев'ю Avowed, нової екшен-RPG від студії Obsidian, відомої за Fallout: New Vegas і Pillars of Eternity.

Всупереч побоюванням після непереконливих геймлпейних роликів, проєкт з перших хвилин заманив рецензентів поліпшеною бойовою системою, масштабом свободи в дослідженні локацій і дотепними діалогами.

Оглядач Eurogamer визначив проєкт як "ігристий RPG-коктейль" з безліччю архетипів з інших рольових ігор, пов'язаних воєдино за допомогою глибокого лора і складних діалогових систем, якими славиться Obsidian. А редактор PC Gamer провів паралелі з імерсив-симами в стилі Deus Ex, з можливістю "обнишпорити кожен куточок і забратися куди завгодно".

Інші журналісти також відзначають рольову свободу, більше того, Avowed не заганяє гравця в рамки, давши можливість побути як героєм, так і лиходієм.

Великий наголос у грі робиться на бойову систему. Гравцям потрібно постійно рухатися, блокувати, ухилятися і знаходити найвигідніші моменти для удару у відповідь. Ви не можете просто стати і розмахувати мечем, поки ваші вороги не перестануть рухатися, а-ля The Elder Scrolls 5: Skyrim. Що ще пишуть у превью:

"Я не можу пригадати багато RPG, у які я грав, які так вільно змішували б магію і ближній бій".

"Avowed може виявитися саме тією фентезійною RPG, на яку ви так довго чекали".

"Avowed поки що можна назвати проміжною ланкою між Skyrim і TES 6".

Загалом, журналісти зійшлися на тому, що Avowed виглядає як дуже перспективний проєкт 2025 року, який грамотно об'єднує добре знайомі геймплейні механіки, але про революцію в жанрі не йдеться.

Реліз Avowed відбудеться 18 лютого 2025 року. Деякі представники преси зазначили, що вихід гри цього місяця може стати "стратегічною помилкою" – адже в лютому вже виходять Kingdom Come: Deliverance 2, Assassin's Creed Shadows, Monster Hunter Wilds і Sid Meier's Civilization VII. На їхньому тлі RPG від Obsidian може просто "загубитися".

Раніше Obsidian представила системні вимоги Avowed. Схоже, що у гри буде гнучка система налаштування графіки. У мінімальних вимогах вказана зв'язка AMD Ryzen 5 2600 і GTX 1070.

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