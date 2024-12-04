У новій "Цивілізації" Юлій Цезар більше не зможе запустити ракету в космос.

На офіційному YouTube каналі Playstation з'явився геймплейний трейлер Sid Meier's Civilization VII на консолях.

В основі інтерфейсу лежить колісне меню, через яке можна потрапити в усі необхідні розділи: дипломатію, дослідження, будівництво та створення юнітів. На самій же карті управління реалізовано так само як і на ПК, але гекси доведеться вибирати чи то стіками, чи то хрестовиною.

Крім того, на Playstation 5 буде реалізовано Haptic Feedback на Dual Sense.

Також розробники з Firaxis трохи розповіли і про саму гру в блозі Playstation. Головне нововведення - тепер гра ділитиметься на 3 епохи: античність, епоха досліджень і сучасність. У кожному часовому відрізку будуть свої лідери, тобто більше ми не побачимо, як умовний Юлій Цезар запускає ракету в космос. В IGN розповідали, що з переходом у нову епоху, деякі старі райони руйнуються, і в лейт геймі Civilization VII більшу частину часу гравець змушений займатися перебудовою міст.

У грі з'являться більш гнучкі налаштування для кастомної партії: тепер цивілізацію і лідера можна вибирати окремо, що дає змогу вигадувати дуже цікаві зв'язки бонусів і ефектів.

Також у грі буде можливість обмежитися тільки однією епохою, а в мультиплеєрі буде ліміт гравців, залежно від часового відрізка. У партії в Античності та епосі досліджень можуть перебувати не більше 5 гравців, у сучасності ж можуть одночасно грати до 8 гравців. У дописі зазначено, що Civilization VII підтримуватиме кроссплей між консолями і ПК.

Реліз Sid Meier's Civilization VII заплановано на 11 лютого. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5, Xbox Series, а також Nintendo Switch.

Раніше ми розповідали, що Obsidian не переймається, що їхній Avowed виходить в один тиждень із трьома іншими великими проєктами, зокрема й Civilization VII.

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